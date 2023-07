﻿Kühlungsborner Rettungsschwimmer warnt: Kinder schreien nicht beim Ertrinken

Kühlungsborn. Eine Mutter klammert sich mit ihren zwei Kindern völlig entkräftet an die Buhnen vor Graal-Müritz. In Warnemünde ziehen die Rettungsschwimmer an nur einem Tag elf Menschen aus dem Wasser – bei zwei Menschen schlug das Herz nicht mehr. Ohne die Rettungsschwimmer hätten die Badegäste nicht überlebt.

Doch woran sind Badegäste in Gefahr überhaupt zu erkennen und wie sollten andere reagieren? Anton Schubert von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Kühlungsborn gibt Tipps – und räumt mit Bademythen auf.

1. Mythos: Ertrinkende schreien um Hilfe

„Es gibt verschiedene Formen des Ertrinkens“, sagt Anton Schubert, der in seinem Urlaub als Rettungsschwimmer arbeitet. „Beim klassischen Hollywood-Ertrinken wedeln die Personen mit den Armen und schnappen nach Luft. Sie reagieren panisch, weil sie merken, dass sie zu weit rausgeschwommen sind oder einen Krampf bekommen“, erklärt der 33-Jährige. Am Anfang haben sie möglicherweise noch die Kraft, auf sich aufmerksam zu machen.

Was aber viel häufiger vorkommt: das leise Ertrinken – bei Kindern und Erwachsenen. „Sie haben keine Kraft mehr, sich über Wasser zu halten. Der Körper bleibt zwar noch an der Oberfläche, aber sie können sich kaum bewegen. Sie schnappen höchstens noch ein bisschen nach Luft, aber tauchen nicht mehr aus eigener Kraft auf“, sagt der Wachleiter, der eigentlich als Systemtechniker beim Sender RBB tätig ist.

Insbesondere kleine Kinder ertrinken leise: „Wir müssen auf Kinder achten, die nicht schreien. Besonders riskant ist es, wenn sie am Ufer spielen und die Eltern nicht direkt danebenstehen.“ Das Tückische an der Ostsee: Die Welle kommt an, die Strömung zieht sich wieder zurück – das kann ein kleines Kind schnell umwerfen.

Am Dienstag war der Strand von Kühlungsborn aufgrund des Wetters recht wenig besucht. © Quelle: Julia Kaiser

Wenn Badegäste eine Person im Wasser erkennen, deren Kopf im Wasser liegt, sollten sie zunächst die Situation beobachten und andere Badegäste darauf aufmerksam machen – es könnte sich auch um einen Schnorchler handeln. „Wenn sich die Situation nicht entschärft, dann Notruf absetzen, einen Rettungsturm alarmieren oder Badegäste finden, die rausschwimmen können“, sagt Anton Schubert. Wer rausschwimmt, sollte aber unbedingt etwas mitnehmen, um die zu rettende Person über Wasser zu halten – etwa einen Rettungsring, ein Schwimmbrett oder eine Luftmatratze.

2. Mythos: Die rote Flagge bedeutet Badeverbot

„Wir können den Leuten nichts vorschreiben“, sagt der Berliner. Aber die rote Flagge bedeutet, dass die Menschen eben nicht baden sollten. Hintergrund ist auch der, dass die Rettungsschwimmer dann nicht in der Lage sind, zu helfen. „Die Brandung, die Wellen, die Strömung oder das Unwetter, wir müssen auch an unseren Schutz denken“, erklärt Anton Schubert.

3. Mythos: Nicht baden nach dem Essen

Die Regeln besagen, dass Badegäste nicht mit vollem oder leerem Magen ins Wasser gehen sollten. „Ich sollte, wenn ich wirklich ordentlich was gegessen habe, eine halbe Stunde abwarten. Sonst könnte man sich durch die Bewegung übergeben“, sagt der Rettungsschwimmer. Ein leerer Magen wiederum könnte zu wenig Kraft bedeuten.

4. Mythos: Herzstillstand beim Sprung ins kalte Wasser

Die Gefahr ist hierbei nicht zu unterschätzen: „Insbesondere an sehr heißen Tagen sollte man sich in Ruhe abkühlen, bevor man schwimmen geht. Also nicht bei 30 Grad in die 18 Grad kalte Ostsee springen – das kann bei manchen Menschen dazu führen, dass sie Kreislaufprobleme bekommen“, erklärt Anton Schubert. Ein Herzinfarkt wird dadurch zwar nicht ausgelöst, der Sprung aber könnte zu Bewusstlosigkeit führen.

