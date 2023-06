﻿Das Kühlungsborner Riesenrad im Test: Lohnt sich eine Fahrt für acht Euro?

Kühlungsborn. Es ist das Wahrzeichen des Ostseebades – zumindest während der Sommermonate. Das Riesenrad in Kühlungsborn Ost bietet Einheimischen und Urlaubern eine Vogelperspektive auf die Villen, das Meer und die Felder, die das Ostseebad umschlingen. Doch im Vergleich zum vergangenen Jahr ist der Preis für Erwachsene gestiegen – lohnt sich die Fahrt trotzdem? Die OSTSEE-ZEITUNG hat den Test gemacht.

Preis verunsichert Interessenten

Am Mittwoch gegen halb 12 ist der Andrang noch recht überschaubar: Ein Pärchen bezahlt zwei Karten, ein älterer Herr schaut sich vor dem Kassenhäuschen noch neugierig um. Ein weiterer Urlauber ist sich noch unsicher. Eine Fahrt kostet für einen Erwachsenen acht Euro. „Wenn ich das in D-Mark umrechne, dann sind wir bei 16“, sagt er mit sächsischem Dialekt.

Video: Riesenrad in 46 Metern Höhe Man sieht die Ostsee und das Ostseebad Kühlungsborn aus einem 46 m hohen Riesenrad. © Quelle: Ostsee Zeitung

Bei einem Kind liegt die Fahrt bei 5 Euro. Behinderte mit B-Schein und Rollstuhlfahrer fahren umsonst mit. Im vergangenen Jahr lag der Preis für Erwachsene noch bei 7 Euro. Allerdings ist nicht nur der Preis, sondern auch die Höhe des Riesenrads gestiegen: Im vergangenen Jahr erreichten die Gondeln 35 Meter, in diesem Jahr sind es 45 Meter.

Komfort durch Klimaanlagen

An den Decken der 36 Gondeln wurden Klimaanlagen angebracht, die die Mitarbeiter bei Bedarf anschalten. Insgesamt passen etwa sechs Personen in eine Kabine. Die Gondeln können durchaus schaukeln, sofern der Wind geht. Darüber informieren verschiedene Mitarbeiter von „Mein Rad Baltica“. An diesem Mittag aber weht nur ein kleines Lüftchen, die Kabinen wippen höchsten ein bisschen hin und her – auch ich, die selbst bei einem spiegelglatten Meer seekrank wird, kann unbesorgt mitfahren.

Fast hat das Riesenrad die 45 Meter erreicht. © Quelle: Julia Kaiser

Wie aus dem Prospekt: Ausblick auf die Ostsee

Für mich geht es nun die 45 Meter hoch. Zum Vergleich: Das Riesenrad ist somit fast so hoch wie das am Strand von Heringsdorf auf Usedom mit 50 Metern. Mein absolutes Highlight während der Fahrt: Der Ausblick auf die Ostsee, denn das schon fast türkise Blau sieht aus wie aus dem Reiseprospekt. Geradeaus vor mir erstreckt sich die Seebrücke in Kühlungsborn West und ich glaube, schon die Küste von Nienhagen zu erkennen.

OZ-Reporterin Julia Kaiser hat den Test gemacht. © Quelle: Julia Kaiser

Ganz oben angekommen können die Fahrgäste das ganze Seebad überschauen – die Bäume im Ostseebad wirken richtig saftig, überhaupt ist Kühlungsborn überraschend grün! Auch die mittlerweile hellbraunen Felder vorm Ostseebad sind zu erkennen. Schade nur, dass die Fahrt gleich neben Kühlungsborns Schandfleck startet – der Villa Baltic.

Dreieinhalb Minuten für eine Runde

Die Fahrtdauer liegt zwischen acht und zwölf Minuten, das Rad dreht mindestens drei Runden. Es kann jedoch immer wieder mal stoppen, um Gäste ein- und aussteigen zu lassen. Die Mitarbeiter können die durchschnittliche Geschwindigkeit nicht einschätzen.

Aussicht auf das Ostseebad und die Felder © Quelle: Julia Kaiser

Die Stoppuhr aber hält fest: Eine Fahrt ohne Zwischenhalt dauert 3 Minuten und 37 Sekunden – damit ist es ein bisschen langsamer als das Riesenrad von Heringsdorf. Genug Zeit, um das Panorama von Kühlungsborn zu genießen.

Bei Sturm eingeschränkte Öffnungszeiten

Geöffnet hat das Riesenrad täglich von 11 Uhr bis Sonnenuntergang. Doch die Zeiten können aufgrund von Events und schlechter Wetterlage abweichen – das bedeutet ab der Windstärke sieben. „Mein Rad Baltica“ wurde Ende März aufgebaut und soll bis Oktober stehen bleiben.

Fazit: Lohnt sich!

Lohnt sich also eine Fahrt mit dem Riesenrad? Auf jeden Fall! Klar, ich habe „nur“ acht Euro bezahlt, während eine Familie mit zwei Kindern 26 Euro blechen muss. Allerdings bietet das Riesenrad die Möglichkeit, die Schönheit des Ostseebades von oben zu betrachten – und ist gleichzeitig auch der perfekte Spot für Instagram-Fotos. Außerdem haben wir in den vergangenen Jahren zu viele schöne Momente im Leben verloren – es ist an der Zeit, dass wir uns mal wieder etwas gönnen, oder nicht?

