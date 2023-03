﻿Kult-Imbiss in Kühlungsborn: Warum es hier Champagner zur Currywurst gibt

Die Chefs von Edel & Scharf vor dem Restaurant am Kühlungsborner Bootshafen: Hardy Erdmann und Maren Stawowy.

Das Restaurant Edel & Scharf am Bootshafen in Kühlungsborn ist eines der wenigen, die das ganze Jahr geöffnet haben. Ihr Erfolgsmodell: die eher ungewöhnliche Kombination aus Currywurst mit Trüffelpommes und Champagner. Das kommt an – seit inzwischen 18 Jahren. Ein Ortsbesuch.

