Laage trauert um Bürgermeister Holger Anders (49)

Laage. Trauer in der Stadt Laage: Wie am Montagabend bekannt wurde, ist Bürgermeister Holger Anders am vergangenen Freitag nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er wurde nur 49 Jahre alt.

Seit 2017 hauptamtlicher Bürgermeister

2017 wurde Anders, der zur FDP gehörte, zum hauptamtlichen Bürgermeister von Laage gewählt und trat damit die Nachfolge von Ilka Lochner (CDU) an. „Es ist der schönste Arbeitsplatz, den ich mir vorstellen kann“, kommentierte Anders seinen Beruf, der für ihn Berufung war.

Die 1. Stadträtin Alexandra Brandenburg spricht aus, was viele Menschen in Laage denken: „Die Betroffenheit ist groß. Wir trauern um einen Menschen, der mit viel Engagement, Freude und Hingabe unsere Stadt bereichert hat“, schreibt sie in einem öffentlichen Nachruf auf der offiziellen Webseite der Stadt. Anders sei nicht nur tief verwurzelt in der Region, sondern auch vielfältig kommunalpolitisch engagiert gewesen. Bei seiner Kandidatur für den Kreistag des Landkreises Rostock hatte Anders einmal sein Leitbild verraten: „Wer seine Heimat liebt, macht sie besser“ – das sei für ihn Anspruch seines Denkens und Handelns.

„Unermüdlich im Einsatz und pflichtbewusst“

Auch deshalb löst sein viel zu früher Tod so große Bestürzung in der Stadt aus. „Holger Anders hat durch seinen Einsatz für die Belange der Bürgerinnen und Bürger bleibende Verdienste erworben. Unermüdlich, auch in der Nacht oder am Wochenende, übte er sein Amt mit großem Einsatz aus. Ausgezeichnet durch sein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein und seine hilfsbereite Art erlangte er Anerkennung und Respekt. Egal wobei, überall packte er schwungvoll mit an“, so Alexandra Blankenburg. Die Stadt verliere einen Bürgermeister, „der immer unterstützt hat und auf den wir uns in allen Situationen und Notlagen hundertprozentig verlassen konnten“.

Großes Mitgefühl für die Hinterbliebenen

Gemeinsam mit Stadtvertretervorsteher Jürgen Schwießelmann zollte die Stadträtin dem Verstorbenen tiefen Respekt für seinen Einsatz. „Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft in diesen schweren Stunden und sie sollen versichert sein, dass wir bei ihnen sind“, heißt es weiter.

