﻿Landkreis Rostock betreibt 14 Unterkünfte für Geflüchtete – und sucht weitere Immobilien

Seit Anfang vergangener Woche ist unter anderem die Sporthalle des Förderzentrums Am Kellerswald in Bad Doberan erneut zu einer Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine geworden. Wie der Sportunterricht nun aber aussieht, ist unklar.

Güstrow/Bad Doberan. Der Landkreis Rostock muss wie alle anderen Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern auch derzeit immer mehr Geflüchtete aufnehmen. Seit Anfang letzter Woche ist unter anderem die Sporthalle des Förderzentrums Am Kellerswald in Bad Doberan erneut zu einer Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine geworden.

Landrat Sebastian Constien (SPD) habe sich laut Informationen der Kreisverwaltung in der vergangenen Woche mit Vertreterinnen und Vertretern der Städte, Gemeinden und Amtsverwaltungen im Landkreis Rostock getroffen. Themen des gemeindeübergreifenden Austauschs waren die Unterbringung und Integration von Geflüchteten. Probleme, aber auch Chancen und Notwendigkeiten seien besprochen worden.

Geflüchtete sind gemeinsame Aufgabe von Kreis und Gemeinden

„Diese Herausforderung können wir als Landkreis nur gemeinsam mit den Gemeinden meistern. Dazu ist es wichtig, alle frühzeitig an einen Tisch zu holen“, so Constien. „Ich möchte verhindern, dass es im Landkreis Rostock zu einer Spaltung von Kreis und Gemeinden kommt. Diese Aufgabe müssen wir gemeinsam anpacken.“

„Ich möchte verhindern, dass es im Landkreis Rostock zu einer Spaltung von Kreis und Gemeinden kommt.“ Sebastian Constien, Landrat im Landkreis Rostock © Quelle: Ove Arscholl

Zusammen mit Stephan Meyer (CDU), Dezernent für Inneres und Ordnung, und Anja Kerl (SPD), Dezernentin für Finanzen und Soziales, fasste der Landrat die geltende Rechtslage zusammen und unterstrich mit aktuellem Zahlenmaterial die Dringlichkeit der Lage.

Neue Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Doberan

„Derzeit werden dem Landkreis wöchentlich bis zu 50 ukrainische Kriegsvertriebene sowie 25 Asylbegehrende zugewiesen. Der Landkreis unterhält 14 Flüchtlings- und Gemeinschaftsunterkünfte. In dieser Woche musste in Bad Doberan eine erste Notunterkunft in einer Turnhalle in Betrieb gehen“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Wie der Sportunterricht der Schüler des Förderzentrums Am Kellerswald nun aber aussieht, dazu machte der Kreis bislang keine Angaben.

Zumindest die Gemeinden sollen laut Verwaltung künftig regelmäßig zur aktuellen Lage informiert werden. Dabei greife die Kreisverwaltung auf ein Format zurück, dass sich bereits während der Flüchtlingswelle 2015/16 bewährt habe. „Als Landkreis sind wir auf die Unterstützung und die Ideen unserer Städte, Ämter und Gemeinden angewiesen. Wir müssen und wollen gemeinsam mit ihnen an dieser Thematik arbeiten“, so Constien.

Während der letzten Sitzung des Kreistages betonte Dezernent Stephan Meyer, das der Kreis dringend weitere Immobilien für die Unterbringung der Geflüchteten sucht.