﻿Führerscheinumtausch im Landkreis Rostock: Nächste Frist endet am 19. Januar

Seebrücke in Rerik: Kann sie in diesem Jahr wieder betreten werden?

Die Seebrücke in Rerik ist seit Jahren gesperrt. Sie soll saniert werden. Nicht das einzige touristische Bauvorhaben an der Ostsee. Eine weitere Dauerbaustelle in der Region ist auch das Servicecenter in Heiligendamm. So geht es dort weiter.