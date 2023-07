﻿Landkreis Rostock: Kommt jetzt das kostenfreie Deutschlandticket für alle Schüler?

Bad Doberan. Künftig könnten alle Schülerinnen und Schüler im Landkreis Rostock ein Deutschlandticket bekommen und damit kostenlos zur Schule fahren. Das jedenfalls muss die Kreisverwaltung nun prüfen. Am Mittwoch wurde ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion durch den Kreistag beschlossen.

Die CDU brachte ihre Idee als Dringlichkeitsantrag ein – in der Hoffnung, dass ein Ergebnis schon für das Schuljahr 2023/24 ermittelt werden könne. Fraktionsvorsitzender Axel Wichmann, erklärte „24 200 Schüler im Kreis, davon 14 075 werden mit einer Schülerfahrkarte ausgestattet – die kostet den Kreis 60,87 Euro. Eine Umstellung auf ein Deutschlandticket für 49 Euro sollte also kostengünstiger sein.“ Natürlich müsse man zum Beispiel Ferienzeiten gegenrechnen, in denen bisher kein Schülerticket ausgestellt wurde.

Verwaltungsspitze bewerte Idee der CDU als positiv

Landrat Sebastian Constien (SPD) signalisierte während der Sitzung des Kreistages bereits, dass auch die Verwaltung den Vorschlag für sinnvoll halte. Wie alles finanziert werden könnte, muss die Verwaltung nun recherchieren. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Dies soll vor allem auch für jene Schülerinnen und Schüler gelten, die bisher keinen Anspruch auf ein kostenloses Schülerticket haben. Das sind unter anderem Schüler, die weniger als zwei Kilometer von der Schule entfernt leben.

Landkreis verweigert 7-Jährigem aus Doberan kostenfreies Ticket

Bestes Beispiel: der siebenjährige Luca aus Bad Doberan. Die zuständige Behörde in der Kreisverwaltung hatte mehrmals gemessen und kam zu dem Schluss, dass Luca ganze 68 Meter zu dicht an der Schule lebt. Der Antrag auf ein kostenloses Schülerticket wurde mehrmals abgelehnt. Selbst Einwände des Petitionsausschusses, der Sozialministerin und des Bad Doberaner Bürgermeisters Jochen Arenz (parteilos) nutzten bisher nichts. Der hatte nach all den Diskussionen zudem festgestellt, dass der Siebenjährige sehr wohl mehr als zwei Kilometer von der Schule entfernt lebt. Denn die Behörde des Landkreises hatte bisher nur den Weg bis zum Nebeneingang gemessen. Der Haupteingang liegt aber weiter weg.

Kommt nun nach der Prüfung durch die Kreisverwaltung heraus, dass das Deutschlandticket für alle Schüler eingesetzt werden kann, dürften Diskussionen wie die zum Fall Luca und extremer bürokratischer Aufwand durch Nachmessungen von Verwaltungsmitarbeitern, überflüssig werden.

