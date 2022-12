﻿Landkreis Rostock am Limit: Neue Notunterkunft für Flüchtlinge in Kägsdorf

Die ehemalige Feuerwehrtechnische Zentrale in Kägsdorf wird vorerst als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt. Das Gebäude steht seit diesem Sommer leer. In den vergangenen Woche habe die Anzahl der Zuweisungen von Geflüchteten stark zugenommen.

Kägsdorf. Immer mehr Menschen, die Asyl suchen, kommen im Landkreis Rostock an. Die Zuweisungen hätten in den vergangenen Wochen stark zugenommen, informiert Vize-Landrat Stephan Meyer (CDU) während des Kreistages. Daher richtet der Landkreis Rostock derzeit die ehemalige Feuerwehrtechnische Zentrale in Kägsdorf als Notunterkunft her. Im November waren bereits zwei Gemeinschaftsunterkünfte in Rövershagen bei Karls angemietet worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Neben den ukrainischen Kriegsvertriebenen sind es vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan, aus der Türkei, Serbien und Georgien, die zu uns kommen. Der Landkreis Rostock arbeitet deshalb mit Hochdruck an der Erweiterung der Platzkapazitäten zur Unterbringung der Geflüchteten“, so Stephan Meyer. Aktuell verfüge der Landkreis über Unterkünfte mit einer Gesamtkapazität von insgesamt 1160 Plätzen.

Lesen Sie auch

„Aufgrund der verschiedenen Nationalitäten, Religionen sowie Familienkonstellationen gilt eine Gemeinschaftsunterkunft bei einer Belegung von 75 Prozent als ausgelastet. Die regulären Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises Rostock sind aktuell zu 92 Prozent belegt und gelten daher als voll ausgelastet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

316 Wohnungen sind im Landkreis Rostock angemietet

Ähnlich stellt sich die Situation bei den Flüchtlingsunterkünften dar, also bei den Gemeinschaftsunterkünften, die nur für eine temporäre Nutzung vorgesehen sind. „Diese sind bei einer Belegung mit 333 von 554 Plätzen voll ausgelastet. Aufgrund der zeitlichen Befristung müssen auch die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Unterkünfte über kurz oder lang in regulären Gemeinschaftsunterkünften oder dezentral untergebracht werden.“ Durch den Landkreis sind aktuell 316 Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten angemietet. Davon werden acht momentan noch vorbereitet. Alle anderen sind belegt beziehungsweise verplant.

„Diese Zahlen machen deutlich, dass der Landkreis Rostock an der Auslastungsgrenze arbeitet. Wir müssen jedoch auch weiterhin mit hohen Zuweisungszahlen rechnen, sodass zu befürchten ist, dass sich der Zustand der Auslastung als Dauerzustand etablieren wird“, so der Vizelandrat.

Die Kreisverwaltung arbeite derzeit im Krisenmodus. Vor diesem Hintergrund erwarte er vom Land und Bund auch „klare Hilfen, wie wir diesen Menschen denn helfen und wo wir sie unterbringen können oder sollen, wenn Unterkünfte und Personalkapazitäten weitgehend erschöpft sind.“ Dabei gehe es auch um mehr Flexibilität bei den vorgegebenen Standards für eine Gemeinschaftsunterkunft. Diese müsse beispielsweise betrieben und bewacht werden, doch der Arbeitsmarkt würde dieses Personal gar nicht mehr hergeben.