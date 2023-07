Viel Hin und Her gab es bereits zur Rettungsleitstelle: Erst sollte sie überraschend von Bad Doberan nach Güstrow verlegt werden, nun soll sie in Bad Doberan bleiben. Das hat der Kreistag nun beschlossen. Die Diskussion dazu lief teilweise abenteuerlich.

Bad Doberan. 38 Minuten hat die Debatte im Kreistag gedauert. Am Ende rudert Landrat Sebastian Constien (SPD) zurück. Diskutiert wurde die Causa Leitstelle. Wo soll sie hin? Nach Güstrow – so wie im April überraschend vom Landrat selbst angekündigt? Nach Rostock? In die Region Rostock – so wie Constiens neuester Vorschlag? Oder soll sie doch in Bad Doberan bleiben?