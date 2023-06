﻿Leitstelle Bad Doberan: Landkreis soll drei Varianten für Standort in Münsterstadt vorlegen

Bad Doberan. Mindestens drei Varianten für einen Erhalt der Leitstelle in Bad Doberan soll der Landkreis in Kürze vorlegen. Das berichtet Lars Schwarz (CDU), nachdem der Eigenbetriebsausschuss des Kreistages am Donnerstag (1. Juni) getagt hat.

Landrat Sebastian Constien (SPD) hatte im April vor dem Kreistag erklärt, dass die Leitstelle aus dem historischen und sanierungsbedürftigen Gebäude in Bad Doberan ausziehen und nach Willen der Verwaltung in der Kreisstadt Güstrow stationiert werden soll. Dafür sei allerdings noch ein Grundsatzbeschluss des Kreistages nötig. Vor allem mit Unverständnis hatten Kreistagsmitglieder und auch Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) auf die überraschende Ankündigung reagiert.

Mitarbeiter: Umzug nach Güstrow wäre Mehraufwand

Auch ein Mitarbeiter der Leitstelle hatte sich bereits kritisch zu den ursprünglichen Plänen der Kreisverwaltung geäußert. „Neue Mitarbeiter haben sich in der Leitstelle Bad Doberan beworben und sind in die Nähe gezogen. Ein Umzug nach Güstrow würde für alle ein Mehraufwand an Zeit und weniger Lebensqualität bedeuten. Das kommt natürlich bei den betroffenen Kollegen nicht gut an“, berichtete der Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, der OZ im Mai.

„Es sollen mindestens drei Varianten für eine Leitstelle in Bad Doberan vorgelegt werden – von einem kompletten Neubau bis hin zu Bestandsimmobilien“, sagt Lars Schwarz (CDU), Vorsitzender im Eigenbetriebsausschuss. © Quelle: Ove Arscholl

Bad Doberans Bürgermeister hatte sich bereits kurz nach der Ankündigung des Landrates zu einem möglichen neuen Standort geäußert und brachte Flächen im Gewerbegebiet Eikboom ins Spiel. „Wir bieten dort Gewerbeflächen für 60 Euro pro Quadratmeter an. Das THW wäre gleich um die Ecke, dort ist alles bestens digitalisiert, mit Glasfaser ausgestattet. Das Gebiet ist auf dem technisch höchsten Stand“, betonte Arenz. Eine zweite Möglichkeit gebe es in einer bereits bestehenden Immobilie. Die müsste laut Arenz zwar umgebaut werden, gilt aber als geeignet.

Lars Schwarz, Vorsitzender des Eigenbetriebsausschusses, betonte nach der letzten Sitzung am Donnerstag zudem, dass es der Anspruch dieses Ausschusses sei, das Verfahren eng zu begleiten. Mit diesen Aufgaben habe der Kreistag den Ausschuss auch betraut. „Es sollen mindestens drei Varianten für eine Leitstelle in Bad Doberan vorgelegt werden – von einem kompletten Neubau bis hin zu Bestandsimmobilien“, sagt er der OZ. Und er fügt hinzu: „Wir bleiben auf jeden Fall am Thema.“

