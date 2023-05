﻿Einen Tag im Luxus schwelgen: So teuer kann es im Grand Hotel Heiligendamm werden

Heiligendamm. Thies Bruhn hat eine klare Vorstellung von seinem Job: „Luxus heißt für mich: Alles ist möglich.“ Für den Direktor des Grand Hotels Heiligendamm gehört das zur DNA eines Hauses der gehobenen Fünf-Sterne-Klasse: „Für unsere Gäste, die einen hohen Preis für ihren Aufenthalt bezahlen, müssen wir einfach alles möglich machen.“

Das Grand Hotel zählt laut einer Studie des Institute for Service Excellence zu den 101 besten Hotels in Deutschland. „Unser Hotel ist eines der schönsten Fünf-Sterne-Häuser in Europa. Ich habe den Anspruch, dass es auch eines der luxuriösesten sein muss“, so Bruhn. „Dass wir auf der Liste auf Platz 18 und damit vor dem Berliner Hotel Adlon liegen, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.“

Thies Bruhn ist General Manager des Grand Hotel Heiligendamms. Die Zufriedenheit der Gäste hat für ihn oberste Priorität. © Quelle: Martin Börner

Luxus an jeder Ecke im Grand Hotel Heiligendamm

Luxus scheint im Grand Hotel an jeder Ecke durch. Schon im Foyer empfängt den Gast ein kleiner Springbrunnen vor einem großen Blumenbukett, noch bevor er den geschult freundlichen Rezeptionisten begegnet.

Heute steht dort Annika Schober. Die stellvertretende Empfangschefin nimmt die Gäste nicht nur in Empfang, sondern erfüllt auch Sonderwünsche, die sie vor ihrem Besuch äußern. „Eine Familie aus Dubai hat den gesamten Fastenmonat Ramadan bei uns verbracht. Fünf Wochen lang haben wir jeden Abend die Speisen zum Fastenbrechen in die Suite gebracht. Das verlangte eine minutiöse Planung.“

Annika Schober, Assistent Front Office Manager, empfängt die Gäste im Grand Hotel Heiligendamm. © Quelle: Martin Börner

Drei Mitarbeiter des Hotels waren ausschließlich für die VIP-Gäste zuständig. Das hat sich auch gelohnt: „Das Trinkgeld, das wir am Ende bekommen haben, hätte für einen Kleinwagen gereicht“, sagt Schober. Auch Promis besuchen das Hotel regelmäßig. Anders als in bunten Gazetten oft dargestellt, zeigten sie keinerlei Starallüren, betont Schober. „Man merkt, dass sie hier einfach nur ganz normal Urlaub machen wollen.“ Namen nennt sie freilich nicht, da ist sie diskret.

Zimmer im Grand Hotel Heiligendamm ab 350 Euro pro Nacht

Auf dem Zimmer angekommen, erwartet Stammgäste ein kostenloses Begrüßungsbukett, das sich sehen lassen kann: hochwertige Pralinen, ein Obstkorb und eine Flasche Champagner im Eiskübel. Die Zimmer selbst borden nicht vor Prunk und Protz über, sondern sind eher bescheiden elegant. Zu haben sind sie pro Nacht – je nach Saison und Nachfrage – ab 350 Euro. Eine Suite in der Saison kostet locker dreistellig.

Genussvoll werden die Gäste auf einem der Zimmer empfangen: Neben frischem Obst und Schokolade gibt es eisgekühlten Champagner. © Quelle: Martin Börner

Wenn man dann die erste Nacht hinter sich hat, bietet sich zum Start in den Tag ein Bad im Hotel-Pool an. Nicht irgendein Pool, sondern ebenfalls Luxus-Klasse: Mit 22 Metern Länge ist er der größte Außenpool in MV außerhalb eines Schwimmbads. Das Wasser hat milde 28 Grad – das ganze Jahr über.

Der größte Außenpool im Norden lädt die Besucher des Grand Hotels Heiligendamm zum Schwimmen ein. © Quelle: Martin Börner

Ein Tiegel Gold-Creme für knapp 1000 Euro

Nach dem Bad kann der Gast sich dann im 3000 Quadratmeter großen Indoor-Spa-Bereich verwöhnen lassen. Spa-Manager Olaf Zerbin rät zu „Heiligendamm Finest“: „Das beinhaltet unter anderem eine Inhalation, eine Massage und ein Bad. Die Öle und Cremes, die wir dabei verwenden, enthalten heimische Kräuter.“ Kostenpunkt: 185 Euro.

Doch es geht noch deutlich luxuriöser: „Wir verwenden in der Kosmetik die teuerste Luxusmarke aus der Schweiz“, versichert Bianca Haberland, Teamleiterin im Beauty-Bereich. So gibt es Cremes mit Gold und Platinteilchen. „Das strafft die Haut und polstert sie auf. Man sieht danach einfach jünger aus“, versichert Haberland. Ein Tiegel der Cremes kostet an die 1000 Euro, das teuerste Produkt im Sortiment sogar fast 2000 Euro.

Für Entspannung im Grand Hotel Heiligendamm sorgt das Team um Bianca Haberland mit hochwertigen Produkten. © Quelle: Martin Börner

Menü im Sterne-Restaurant „Friedrich Franz“ ab 250 Euro

Nachmittags organisiert Annika Schober gerne individuell einen Ausflug mit dem Hubschrauber oder ein Konzert von echten Weltstars, die eigens eingeflogen werden – hier aber nicht genannt werden dürfen. Die Kinder können so lange im dreistöckigen Kinderclub mit eigenem Kino geparkt werden.

Davon haben die Gäste abends natürlich ordentlich Hunger. Hier kann Ronny Sievert helfen: Im hoteleigenen Sterne-Restaurant „Friedrich Franz“ zaubert er Menüs für rund 250 Euro. Gerne erfüllt er auch Sonderwünsche, wie zuletzt den eines Gastes nach einem extrem seltenen Kohlenfisch. Der wurde extra als Einzelbestellung beim Großhändler organisiert – ein sehr kostspieliges Vergnügen, wie Sievert andeutet.

Ronny Siewert bereitet mit seinen Kollegen einen kostbaren Steinbutt zu – es geht aber noch teurer. © Quelle: Martin Börner

Dazu eine Flasche Wein für 8500 Euro

Dass er seine Kochkünste nur den Reichen und Schönen angedeihen lasse, weist Sievert genervt von sich. Auch nicht so gut betuchte Gourmets aus der Region zählen zu seinen Gästen – sie müssen eben nur ein wenig länger sparen. „Echter Luxus war für mich, dass sich ein Zwölfjähriger ein Essen bei uns mit der ganzen Familie gewünscht und auch bekommen hat.“

Restaurantleiter und Sommelier Norman Rex wacht über die flüssigen Schätze des Restaurants und des Barbereichs. Zu einem exquisiten Essen hat er den entsprechenden Wein vorrätig: einen Petrus Pomerol für 8500 Euro die Flasche. Rex selbst weiß solche Delikatessen durchaus zu schätzen. Sich selbst würde er sich aber nie so eine Flasche gönnen: „Man trinkt die Flasche aus und 8500 Euro sind weg. Da trinke ich lieber mit meiner Familie oder Freunden ein paar andere Flaschen guten Weins.“

Restaurantleiter Norman Rex ist der Herr über eine Vielzahl erlesener Weine und Spirituosen. Dieser Wein ist mit 250 Euro noch relativ erschwinglich. © Quelle: Martin Börner

Noch ein Cognac für 150 Euro als Absacker

Als Digestif empfiehlt sich ein Gläschen feinsten Cognacs der Marke Louis XIII. für rund 150 Euro in der mondänen Nelson Bar des Hotels. Dann noch einen Blick auf die Ostsee direkt vor dem Zimmerfenster und ab ins Bett – ein weiterer Tag im Luxushotel wartet.

