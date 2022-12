﻿Müllgebühren im Landkreis Rostock sinken – aber nicht für alle

Güstrow. Die Müllgebühren im Landkreis Rostock werden neu berechnet. Grund dafür ist ein Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichts Greifswald. Der Kreistag stimmte auf seiner Sitzung am Mittwoch den neuen Gebühren ab 2023 zu. Demnach werden die Entleerung kleinerer Behälter für Restmüll und Bioabfall günstiger, die von größeren Behältern teurer.

Ein Beispiel: Die Entleerung der 40-Liter-Restmülltonne mit 13 Leerungen im Jahr wird 42,71 Prozent günstiger und kostet ab 2023 21,77 Euro pro Jahr. 26 Leerungen im Jahr kosten dann 43,55 Euro – 61,29 Prozent weniger. Sparen können Inhaber von Behältern zwischen 40 und 160 Liter Fassungsvermögen bei 13 Leerungen im Jahr und zwischen 40 und 240 Liter Fassungsvermögen mit 26 Leerungen im Jahr. Wer größere Behälter hat, muss mehr zahlen. Bei 1100 Litern und 26 Leerungen sind es zum Beispiel 132,76 Euro mehr.

Einige Angebote in der Müllentsorgung werden gestrichen

Die Entleerung des 120 Liter Restabfallbehälters einschließlich Saisonbehälter einmal und zweimal in der Woche wird künftig nicht mehr angeboten, 120 Liter Behälter werden also ausschließlich 14-täglich geleert.

Beim Biomüll sieht es ähnlich aus. Wer 20 bis 80-Liter-Behälter hat und sie 13 oder 26 Mal im Jahr leeren lässt, spart. 24,46 Euro sind es beispielsweise bei 26 Leerungen eines 60-Liter-Behälters. Für 100 bis 240 Liter wird mehr gezahlt. Die Leerung der Bioabfallbehälter zweimal in der Woche entfällt künftig.

Wie der Landkreis Rostock informiert, wurden für die Restabfall- und Bioabfallentsorgung bisher degressiv gestaltete Gebühren erhoben. „Dies bedeutet, dass die Gebühr je Liter Behältervolumen mit der Größe des Behälters sinkt.“ Eine solche Staffelung der Gebühr entspreche auch den Kosten, die durch die Entleerung entstehen. Diese seien unabhängig von der Behältergröße gleich hoch. Die Kosten für die Abfallentsorgungen seien je Menge Abfall zu entrichten. Damit folge die degressive Gebühr auch dem tatsächlichen Kostenverlauf.

Gericht: Erhebung unzulässig

„Mit Urteil vom 26.10.2021 hat das OVG Greifswald nun aber entschieden, dass die Erhebung degressiver Abfallgebühren in Mecklenburg-Vorpommern unzulässig ist.“ Der Landkreis Rostock habe sich im Mai 2022 gemeinsam mit anderen Landkreisen und unter Einbeziehung des Landkreistages an das Innenministerium gewandt und um eine entsprechende Anpassung des Landesrechtes gebeten. „Das Innenministerium hat sich wohlwollend geäußert, ein entsprechender Gesetzentwurf liegt bisher allerdings nicht vor, so dass derzeit nicht damit gerechnet werden kann, dass das Landesrecht bis Ende des Jahres angepasst wird“, so der Landkreis Rostock. Daher seien die Gebühren linear zu kalkulieren.

Neu ist mit der Gebührensatzung ab 2023 auch, dass auf den Wertstoffhöfen der Restabfall nicht mehr nach der Zahl der Restabfallsäcke angenommen, sondern nach Kubikmeter bemessen wird. Die Möglichkeit, auf Wunsch die Gebühren als Vorauszahlung bar an der Kasse des Landkreises zu leisten, entfällt zukünftig. Bei Anlieferung an den Wertstoffhöfen werden die Gebühren per Bescheid erhoben.