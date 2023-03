﻿Nach Bürgermeister-Rücktritt in Rerik: Termin für Neuwahl steht

Blumenkohl kostet 4,99 Euro in Supermarkt bei Rostock: Warum ist Gemüse gerade so teuer?

Frisches Obst und Gemüse muss man sich derzeit leisten können. Blumenkohl, Gurken und Spitzkohl wachsen preislich – auch in und um Rostock – in den Himmel. Was sind die Gründe für die horrenden Preise in der Grünzeugabteilung und wie schlimm wird es noch?