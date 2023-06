﻿Nebenkläger nach Urteil im Doberaner Rennbahn-Prozess: „Wir sind enttäuscht vom Verfahren“

Nach dem Unfall auf der Bad Doberaner Rennbahn, bei dem eine Frau starb und mehrere Menschen verletzt wurden, muss der Fahrer des Mercedes in eine Jugendhaftanstalt. Die Opfer, die im Prozess als Nebenkläger auftraten, sind mit dem Urteil nicht zufrieden.

Rostock/Bad Doberan. Für die Opfer war es eine Enttäuschung: Der Prozess um den Rennbahn-Unfall in Bad Doberan endete am Mittwoch mit einem Schuldspruch für den Angeklagten. Das Amtsgericht Rostock verurteilte ihn zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe ohne Bewährung in einer Jugendanstalt. Drei Jahre lang muss er seinen Führerschein abgeben, sein Auto wird beschlagnahmt.