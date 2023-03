﻿Nienhagen bei Rostock: Warum das kleine Ostseebad ein echter Geheimtipp ist

Den Gespensterwald von Nienhagen kennt fast jeder. Doch das kleine Ostseebad hat neben seiner beinahe spektakulären Steilküste viel mehr zu bieten – zum Beispiel eine ehemalige Raketenbasis. Nienhagen ist zudem ein Ort für Künstler und Wissenschaftler.

Nienhagen. Strand, Meer und Gespensterwald, dafür steht das 759 Jahre alte Ostseebad Nienhagen. Jedoch gibt es noch mehr zu entdecken. Und was macht den Ort, der an der Küste zwischen Warnemünde und Heiligendamm liegt, eigentlich so einzigartig? Bürgermeister Peter Zemelka erklärt es so: „Die Gäste schätzen die Ruhe hier. Das Zusammenspiel von Natur, Strand, Wald und Ostsee. Wenn sie Trubel suchen, dann brauchen sie nur wenige Kilometer nach Warnemünde oder Kühlungsborn zu fahren.“