﻿Nienhagen: Kein Zugang zur Toilette für Rostockerin im Rollstuhl – weil ihr 50 Euro Kaution für Schlüssel fehlten

Nienhagen. „Als ich die Diagnose erhielt, brach eine Welt für mich zusammen“, sagt Anja Reuter (Name von der Redaktion geändert). Kurz nachdem sie 30 wurde, erhielt sie den Befund, dass sie unter einer chronisch-entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems, einer Multiplen Sklerose, leide.

Seitdem sind 13 Jahre ins Land gegangen. Die Rostockerin hat mittlerweile Pflegestufe IV. „Ohne die Hilfe meiner Eltern und Freunde, ohne meinen Rollstuhl und ohne meinen Optimismus wäre es für mich schwer, am Leben teilzunehmen, denn meine Welt ist recht klein geworden. Deshalb bin ich so glücklich, dass mir so viele zur Seite stehen“, zeigt sich die Behinderte dankbar.

Erst jüngst hatte sie dadurch Gelegenheit, am Sommerfest im Ostseebad Nienhagen teilzunehmen. „Ich habe dort schöne Stunden verlebt, hatte nette Gespräche, auch das Programm hat mir gefallen“, berichtet sie begeistert. Dennoch, setzt sie hinzu, sei ihr die gute Laune am Ende vergangen.

Toilettengang in Nienhagen nur mit Euro-Schlüssel möglich

Nach einer gewissen Zeit habe sie nämlich dringend die Toilette aufsuchen müssen. „Allerdings komme ich als Behinderte in Nienhagen nur auf dieses stille Örtchen, wenn ich einen sogenannten Euro-Schlüssel habe. Wer keinen solchen besitzt, so wie ich, muss ihn sich an einem Verkaufsstand auf der Promenade abholen. Darauf verweist ein Anschlag an der WC-Tür. So weit war ja auch alles okay, doch das Hinweisschild machte ebenfalls darauf aufmerksam, dass der Schlüssel dort nur gegen eine Kaution von 50 Euro ausgehändigt wird. Auch die Dame im Kiosk bestand höflich, doch entschieden auf die Zahlung dieser Summe. So viel Bargeld hatte ich aber nicht bei mir. Was sollte ich jetzt bloß tun?“, schildert Anja Reuter ihre prekäre Situation.

Die öffentlichen Toiletten im Ostseebad Nienhagen befinden sich in Containern kurz vor dem Strand. © Quelle: Michaela Krohn

Sich hilfesuchend umschauend, fand sie in einem älteren Herrn ihren Retter. Er half der Frau mit einem 50-Euro-Schein aus der Klemme. „Ich war ihm so was von dankbar“, sagt Anja Reuter noch immer glücklich. Doch sie verstehe nicht, weshalb die Gemeinde so viel Kaution für einen Gang auf das Behindertenklo verlange, sagt sie kopfschüttelnd.

Bürgermeister: Schlüssel wurden oft nicht zurückgebracht

Bürgermeister Peter Zemelka und Kurverwaltungschefin Ulrike Levtzow wissen, wie es zu dieser relativ hohen Geldforderung kommt: „In der Vergangenheit wurden Schlüssel nach der Toilettenbenutzung oft nicht mehr zurückgebracht und wir mussten sie ersetzen. Da ein solcher Schlüssel 23 Euro kostet, haben wir vor über einem Jahr eine Kaution in Höhe von 50 Euro erhoben. Mit dem Erfolg, dass die Schlüssel seitdem immer wieder abgegeben werden.“

Dennoch gestehen beide Verantwortliche ein, dass die alleinige Beschränkung auf diese Summe etwas unglücklich ist. „Wir sind deshalb für die Anregung von Frau Reuter dankbar und machen es möglich, dass auch ein anderes Pfand sowohl in der Kurverwaltung als auch am Kiosk von Petra Taube-Schell abgegeben werden kann“, reagieren sie auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Und auch die Kioskinhaberin freut sich über diese Lösung und versichert: „Wenn Behinderte wegen des Schlüssels zu mir kommen, wird ihnen in jedem Fall geholfen.“

Behindertenbeirat empfiehlt Anschaffung eines eigenen Euro-Schlüssels

Dennoch, das unterstreicht Wilfried Kändler, Vorsitzender des Behindertenbeirats Bad Doberan, ist es für die Betroffenen besser, einen eigenen Euro-Schlüssel zu besitzen. „Die Türöffner tragen ja deshalb diesen Namen, weil sie fast überall an Behindertentoiletten innerhalb der Europäischen Union eingesetzt werden können. Der spezielle Türöffner ermöglicht es diesem eingeschränkten Personenkreis, die sanitären Einrichtungen zu betreten“, erklärt er.

„Es ist für Betroffene besser, einen eigenen Euro-Schlüssel zu besitzen.“ Wilfried Kändler, Vorsitzender Behindertenbeirat Bad Doberan © Quelle: Anja Levien

In Kühlungsborn sind alle Toiletten geöffnet

So wie in Nienhagen werde es auch in Bad Doberan gehandhabt. In Kühlungsborn seien Behindertentoiletten dagegen ohne Euro-Schlüssel benutzbar, weiß er.

Kändler betont, dass der Schlüssel käuflich erworben werden muss. „Berechtigt zum Kauf sind unter anderem Blinde, Sehbehinderte, Rollstuhlfahrer, an Multipler Sklerose Erkrankte und Menschen mit chronischem Blasen- und Darmleiden“, nennt der Beiratschef Beispiele. Er ergänzt, dass der Euro-Schlüssel vom Darmstädter Verein „Club Behinderter und ihrer Freunde“ vertrieben wird. Ebenso böten viele Blinden- und Sehbehindertenvereine den Schlüssel in ihren Geschäfts- und Beratungsstellen an, ergänzt er.

Zu einem Kauf hat sich jetzt auch Anja Reuter entschlossen: „Ich habe einfach zu lange gezögert. Doch jetzt werde ich mir einen Schlüssel anschaffen. So etwas wie beim Nienhäger Sommerfest passiert mir nicht noch einmal!“

