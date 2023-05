﻿Stadt, Land, Mensch: Action-Painting mit Ulrike Theusner im Gespensterwald

Nienhagen/Weimar. Wer sich das künstlerische Werk von Ulrike Theusner (41) anschaut, liest ihre Autobiografie. Die Arbeiten der Künstlerin, die aus Weimar stammt und in der Welt zu Hause ist – Malerei, Zeichnungen, Druckgrafik – erzählen ihr Leben. Sie sagt: „Ich denke mir ja nichts aus. Ich male und zeichne die mich umgebende Welt. Der Mensch in der Gesellschaft, Freunde, Weggefährten, Bekanntschaften, Gesichter, die mir begegnen. Menschen, die mich begleiten, alles, was mir widerfährt, was ich erfahre. Das ist eher eine Dokumentation meiner Gegenwart.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr malerisches Werk hat etwas zutiefst Biografisches unter dem Motto: Stadt – Land – Mensch. Und es ist weit weg von Konzeptkunst und ebenso weit entfernt von der rein naturalistischen Abbildung. Sie sagt: „Meine Bilder haben viel mit den Menschen und Themen meines Lebens zu tun. Begegnungen, Verluste, Erlebnisse. Alles, was mich bewegt.“ Eine fortlaufende malerische Autobiografie.

Ulrike Theusner stellte in der Rostocker Kunsthalle aus

Dabei kann sie kaum erklären, was wie Eingang in ihr Werk, das sehr figurativ wirkt, findet. Und darin liegt die Abstraktion. Diese Künstlerin arbeitet sehr weit weg von der Schlager-Trivialität, eine verlorene Liebe, eine Sehnsucht eins zu eins in Bilder umzusetzen. Das ist ebenso assoziativ wie eklektisch zuweilen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2021 hat Ulrike Theusner in der Rostocker Kunsthalle ausgestellt. Die Schau hieß: „Grelle Gegenwart“. Sie meint: „Der Titel hat den Kern meiner Arbeit exakt getroffen“.

Ulrike Theusner: „Ostsee-Edition I.“ (Tusche mit Rohrfeder auf Papier) im Gespensterwald Nienhagen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Damals hatte sie auch eine großformatige Arbeit „Gespensterwald“ dabei. Während der Schau stellte sich mit lokalen Background der Besucher heraus, dass sie Motiv und Realität verwechselt hatte. Sie war von Warnemünde aus zu Fuß bis Wilhelmshöhe gekommen und hatte dort gemalt, was man dem Bild ansieht.

„Dann muss ich noch mal in den echten Gespensterwald!“

Spontan hat sie das mit Humor genommen und meinte: „Dann muss ich aber noch mal in den echten Gespensterwald!“ Gesagt, getan. Und zwar für die OZ-Kunstbörse. Mit einer Mappe weißen Malpapiers, Rohrfeder und Tusche hat sie sich aufgemacht und im Gespensterwald am Ostseebad Nienhagen Zeichnungen angefertigt. Weitere Arbeiten sind rund um Warnemünde entstanden. Der Kunstbörse des Rostocker Kunstvereins und der OZ stellt sie diese Ostsee-Edition zur Verfügung.

Ulrike Theusner während ihrer Zeit als Model in New York. © Quelle: Christian Rothe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sagt: „Rohrfeder ist sehr energetisch. Da musst du schnell sein, kannst nicht lange rumsitzen und nachdenken, weil das so schnell trocknet.“ Das Gegenteil von akademischer Malerei also.

Künstlerin modelte unter anderem für Vivienne Westwood

In ihrer Welt, die permanent zwischen Metropole und Provinz wechselt, ist sie mit Handykamera und Skizzenbuch unterwegs und sammelt Inspirationen für ihr Hauptwerk, das im Atelier in Weimar entsteht – zuletzt hat sie in Pastell und Tusche gearbeitet, auch „weil ich das Malerische an der Tusche so mag.“ Zeichnung, Malerei, Monotypie, Kaltnadelradierung – ihre Spielwiese.

Die Malerin und Grafikerin Ulrike Theusner (41) aus Weimar im Gespensterwald im Ostseebad Nienhagen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Ulrike Theusner wurde 1982 in Frankfurt/Oder geboren, wuchs in Weimar auf, wo sie an der Bauhaus-Universität studierte. 2005 kam sie an die École des Beaux Art „Villa Berson“ in Nizza. 2011 erhielt sie ein einjähriges Stipendium des Landes Thüringen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit ihrer Jugend hat sie gemodelt, wurde auf den Straßen Londons von einem Scout entdeckt und arbeitet fortan in New York, Paris, London als Laufstegmodel und Fashion Art für Vivienne Westwood, Alexander McQueen, zierte Titelseiten von Vogue bis Elle.

Ulrike Theusner zeichnet mit Rohrfeder und schwarzer Tusche in der Natur an der Ostsee den Gespensterwald. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Sie sucht die Natur ebenso wie die Metropole, das Kontemplative wie die Gesellschaft. Das wechselt in einer Natürlichkeit wie Ein- und Ausatmen. Sie sagt, während der Wind durch die Bäume im Gespensterwald und die Ostsee rauscht: „Weimar ist super, um die Themen zu verarbeiten. Aber den Puls der Zeit spürst du eher in Großstädten wie Berlin oder New York – auch Schwingungen und Stimmungen der Gesellschaften.“