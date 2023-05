﻿Action-Painting mit Ulrike Theusner: Ex-Model zeichnet Gespensterwald Nienhagen

Tag der Pflege am 12. Mai

Pflegenotstand: Diakonie ruft in Wismar zur Demo – hier kommt es zu Verkehrseinschränkungen

Der akute Personalmangel in der Pflege wird am 12. Mai in Wismar in den Mittelpunkt gerückt. Dazu ist in den Mittagsstunden eine Demo in der Altstadt angemeldet.