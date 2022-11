﻿ÖPNV und Wohngebiete: Diese Projekte wollen Nachbargemeinden mit Rostock umsetzen

Rostock/Bad Doberan. Etwa 55 000 Menschen pendeln täglich nach Rostock oder aus der Stadt in den Landkreis Rostock. Die Männer, Frauen und Kinder in Rostock und den umliegenden Gemeinden nutzen dieselben Straßen, Radwege, Busse und Bahnen, Gastronomie- und Freizeitangebote. Doch das Verhältnis zwischen der Stadt Rostock und den Nachbargemeinden war in den vergangenen Jahren nicht immer einfach.

Unter Oberbürgermeister Roland Methling zog die Stadt sogar vor Gericht, um Wohngebiete in Nienhagen und Rövershagen zu verbieten. Dass es wieder so weit kommt, scheint auch nach der Oberbürgermeisterwahl in Rostock am 27. November unwahrscheinlich. Die Bürgermeister der Umlandgemeinden und auch die Kandidaten Michael Ebert und Eva-Maria Kröger wünschen sich eine gemeinsame Entwicklung. Dabei haben sie schon konkrete Projekte im Sinn.

Doberans Bürgermeister träumt vom kostenfreien Nahverkehr

„Ich würde mich freuen, wenn wir uns über Projekte, die die Menschen in der Region betreffen, abstimmen“, sagt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz. Dabei denke er an den öffentlichen Nahverkehr, die Schaffung von Wohnraum, aber auch an die wirtschaftliche Entwicklung der Region. „Ich persönlich träume von einem kostenfreien öffentlichen Nahverkehr. Das haben wir in Bad Doberan hinbekommen. Es wäre mein Traum, das für die Region Rostock umzusetzen.“

Pendlerportal Seit September gibt es ein gemeinsames Pendlerportal für die Region Rostock, das Landkreis und Stadt Rostock zusammen mit Rebus und dem Verkehrsverbund Warnow gestartet haben. Über das Portal www.rostock-pendlerportal.de können die Nutzerinnen und Nutzer ihre Pendelstrecke und die Zeiten, zu denen sie fahren, angeben und ihre freien Plätze im Auto für Mitfahrende anbieten. Umgekehrt kann aber auch nach Fahrten gesucht werden, falls man nicht mit dem eigenen Auto fahren möchte. Das Portal führt Interessenten dann zusammen. So lassen sich Fahrten kombinieren. Für die Nutzenden ist das Portal komplett kostenlos.

Mit dem bisherigen Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der als Wirtschaftsminister nach Schleswig-Holstein wechselte, habe er ein sehr enges Verhältnis gehabt. „Wir haben uns insbesondere in der Coronazeit eng abgestimmt.“ Gemeinsam haben sie zum Beispiel dafür appelliert, dass die Bürger Weihnachtsgeschenke in den Geschäften der Städte einkaufen.

Nienhagen wünscht sich ein Miteinander

In den vergangenen Jahren sei es ganz gut mit Rostocks Stadtoberhaupt gelaufen, so Peter Zemelka, Bürgermeister im Ostseebad Nienhagen. Vor Kurzem habe es ein Gespräch mit dem amtierenden Bürgermeister Chris von Wrycz Rekowski über die Stadt-Umland-Planung gegeben. 600 Grundstücke seien freigegeben worden. „Das war ein angenehmes Gespräch.“ Das wünscht sich Zemelka auch für die Zukunft. „Das man gemeinsam zusammen nach vorne schaut.“ Denn nach Rostock führe keine Einbahnstraße. Viele Rostocker würden auch nach Nienhagen kommen. „Wir müssen miteinander und nicht gegeneinander arbeiten.“

Rövershagen plant Grundstücke zu entwickeln

Auch Verena Schöne, Bürgermeisterin von Rövershagen, spricht von viel Verständnis und Entgegenkommen beim Gespräch mit Chris von Wrycz Rekowski. Vom zukünftigen Stadtoberhaupt wünscht sie sich eine „bessere Zusammenarbeit“. Denn mit Claus Ruhe Madsen habe es gar keine gegeben. Öfter habe sie den Kontakt zu ihm gesucht, ohne Erfolg. „Wir hatte ihm ein Projekt angeboten“, so Schöne.

Denn die Hanse- und Universitätsstadt ist Eigentümerin mehrerer Grundstücke in Rövershagen. „Die würden wir gerne zusammen erschließen und vermarkten“, sagt Verena Schöne. Da können Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Das würde Geld in die Stadtkasse bringen.

Betina Chelvier wünscht sich ein persönliches Treffen mit der oder dem neuen Oberbürgermeister, „um den Ort zu zeigen, der direkt im Osten an Rostock grenzt“. Die Bürgermeisterin von Graal-Müritz erwartet weiterhin eine gute Zusammenarbeit wie bisher. „Wir haben schon gemeinsame Projekte wie den Buhnenbau umgesetzt.“ Auch die Zusammenarbeit mit dem Forstamt in der Rostocker Heide klappe sehr gut. Graal-Müritz sei für viele Rostock Ziel für einen Ausflug.

Kandidaten haben Stadt-Umland-Beziehung im Wahlprogramm

Die Stadt-Umland-Beziehung sprechen die OB-Kandidaten Eva-Maria Kröger und Michael Ebert auch in ihren Wahlprogrammen an. Beiden treten in der Stichwahl am 27. November gegeneinander an. „Besonderes Augenmerk möchten wir auf eine Intensivierung der Beziehung mit den Nachbargemeinden legen. Gemeinsam gilt es, Projekte zu entwickeln, die die Region Rostock insgesamt voranbringen“, heißt es bei Eva-Maria Kröger. „Wir haben in unserem Stadtgebiet kaum noch Flächen für größere Ansiedlungen vorrätig. Solche Projekte werden wir nur gemeinsam und auf Augenhöhe mit unseren Nachbarn entwickeln können.“ Ein erster Schritt in der Intensivierung der nachbarschaftlichen Beziehungen stelle die bessere Anbindung des Umlandes an Rostock im Bereich des Nahverkehrs dar“, aber auch bei der Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten müssen wir deutlich stärker kooperieren.“

Michael Ebert geht unter den Stichpunkten Umwelt und Mobilität sowie Verwaltung in seinem Wahlprogramm auf die Umlandgemeinden ein. Er stehe für „gemeinsames Handeln von Stadt und Umland, um so mehr Chancen für die Region Rostock im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen“. Er sei für eine aktive Zusammenarbeit zwischen Stadt und Umland sowie „für die gemeinsame Entwicklung mit Land, Bund und EU für kleine und große Projekte der Stadtentwicklung“.