﻿Open-Air-Saison auf Rennbahn in Bad Doberan beginnt: Tausende Besucher erwartet

In knapp zwei Wochen beginnt die Open-Air-Saison auf der Rennbahn in Bad Doberan. Welche Veranstaltungen es geben wird, wo es Karten gibt, wie die Sicherheitsvorkehrungen aussehen. Auch ein DJ-Star der 90er-Jahre wird auftreten.

Beim letzten großen Open Air auf der Rennbahn in Bad Doberan zog DJ Neelix rund 3000 Besucher an. Auch in diesem Jahr sollen wieder große Open Airs dort stattfinden.

Bad Doberan. Noch knapp zwei Wochen, dann geht die Open-Air-Saison auf der Rennbahn in Bad Doberan wieder los. Das Veranstalterteam rund um David Wickborn hat sich bis September viel vorgenommen. „Im vergangenen Jahr haben wir um die 10 000 Besucher mit unseren Events auf die Rennbahn gelockt“, berichtet er. Nun sind neue Acts und Veranstaltungen angekündigt – darunter auch ein alter Bekannter, der vielen noch als Ohrwurmgarant aus den 1990er-Jahren bekannt sein dürfte.

Welche Veranstaltungen soll es auf der Rennbahn geben?

Los geht es am Sonntag, 30. April, mit einem Klassiker – dem Tanz in den Mai. Angekündigt wird dieser mit „Feuer – Fassbier – Cocktails“. Beginn ist um 18 Uhr – getanzt werden kann bis in die frühen Morgenstunden des Feiertags. Im Sharks-Club am Einkaufszentrum hinter dem Edeka wird parallel zum Tanz in den Mai zudem der 17. Geburtstag des beliebten Doberaner Clubs gefeiert.

Am Pfingstsonntag, 28. Mai, geht es auf der Rennbahn ins Sharks-Summer-Opening-Open-Air. Der Sommer soll mit dieser Party gebührend begrüßt werden. Auf zwei verschiedenen Floors – also Tanzflächen – sollen insgesamt zehn DJs auflegen.

Nachdem Kult-DJane Marusha im vergangenen Jahr auf der Bühne auf der Rennbahn aufgelegt hat, hat David Wickborn für das 90er- und 2000er-Open-Air in diesem Jahr einen weiteren DJ-Star der 90-er engagiert. Am Samstag, 17. Juni, tritt niemand anderes als Mark ’Oh auf. Mitte der 90er-Jahre feierte er Erfolge in der Dance- und Technoszene. Er ist seit 1989 als DJ tätig und war einer der ersten deutschen DJs, die den Status eines Pop-Stars erreichten, vor allem bedingt durch den Nummer-1-Hit „Tears Don’t Lie“, ein Cover von Michael Holms Schlagerhit „Tränen lügen nicht“. Echo-Preisträger Mark ’Oh tritt am 17. Juni zusammen mit anderen DJs wie Jam, DJ Dean und M-trance auf. Los geht’s ab 18 Uhr.

Mark ’Oh war ein gefeierter DJ in den 1990er-Jahren. Im Juni legt er auf der Rennbahn in Bad Doberan auf. © Quelle: OZ Archiv

Vom 14. bis 17. Juli findet auf der Galopprennbahn zudem wieder die inzwischen legendäre Zappanale statt. Das Festival zu Ehren des Musikers Frank Zappa zieht jedes Jahr Tausende Zappa-Fans aus aller Welt an.

Wo gibt es Karten?

Tickets für die Veranstaltungen auf der Rennbahn gibt es unter www.doberan-feiert.de. Je nach Veranstaltung kostet eine Karte zwischen rund 16 und 18 Euro.

David Wickborn, Veranstalter der Rennbahn-Open-Airs, freut sich auf die Saison. © Quelle: Henning Kragl

Für den Tanz in den Mai am 30. April und die Ü-30-Party am 13. Mai gibt es Tickets ausschließlich an den Abendkassen.

Tickets für die Zappanale im Juli gibt es ab 150 Euro für ein Tagesticket unter www.zappanale.de.

Welche großen Veranstaltungen gibt es außerdem?

Am 13. Mai geht es für Veranstalter David Wickborn zum ersten Mal in die Mehrzweckhalle in der Verbindungsstraße. Auch hier wartet ein Klassiker auf die Besucher: eine Ü-30-Party. „Viele Besucher wollen auch unter sich sein und nicht mit den ganz jungen Leuten feiern. Das können sie bei dieser Party. Einlass gibt es erst ab 27 Jahren“, erklärt Veranstalter David Wickborn.

Wie sehen die Sicherheitsvorkehrungen aus?

Im August vergangenen Jahres gab es nach einer Open-Air-Party auf der Rennbahn einen schweren Unfall. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes AMG in eine Menschenmenge, verletzte mehrere Menschen teils schwer, eine junge Frau starb später an den Folgen des Unfalls. Die Anteilnahme in der Stadt war riesig nach dem Unfall. Der junge Fahrer ist inzwischen angeklagt. Die Anklage lautet auf illegales Fahrzeugrennen tateinheitlich mit fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen. Der Prozess steht noch aus.

Für künftige Veranstaltungen in Abend- und Nachtstunden auf der Rennbahn sollen daher nun strenge Auflagen gelten. Unter anderem gilt für die Zufahrtsstraße, die vom Kreisel an der Landesstraße 12 zur Rennbahn führt, nun Tempo 30. Der Parkplatz soll zudem ausgeleuchtet werden.