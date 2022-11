Deutsch-deutsche Geschichte: Soll der Grenzturm in Börgerende erhalten werden?

Deutscher Cocktailmeister in Heiligendamm gekürt: Das ist der Gewinner-Drink

Der beste Barkeeper Deutschlands kommt aus Göttingen. Mit seiner eigenen Kreation „Around the world“ konnte Robin Lühert die Jury bei den Deutschen Cocktailmeisterschaften im Grand Hotel Heiligendamm überzeugen. Worauf es bei dem Wettbewerb ankam und was in Ihrer Bar zu Hause nicht fehlen sollte.