﻿Paar baut sich Traumhaus in Bad Doberan: „Es kommen viele Zusatzkosten auf einen zu. Das läppert sich“

86 Baugrundstücke wurden über das neue Wohn- und Gewerbegebiet in Bad Doberan verteilt. Für Familie Davidek ist es schon der zweite Hausbau. Das Paar weiß, worauf es dabei ankommt und gibt Tipps.

Bad Doberan. Fast täglich besuchen sie die Baustelle am Ellernring in Bad Doberan. Am Ende der noch neuen Straße bauen Solveig und Mirko Davidek ihr kleines Traumhaus. Sie haben eines der begehrten Grundstücke im neuen Baugebiet am südöstlichen Stadtrand hinter dem Gewerbegebiet Eikboom ergattert. Ihre neuen Nachbarn kennen sie schon. So ein Hausbau schweißt zusammen, denn längst nicht alles geht glatt. Und dennoch: Die beiden Doberaner freuen sich schon riesig auf ihr neues Heim.