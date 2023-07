﻿Pläne für neue Leitstelle in Bad Doberan werden konkreter: Das sind die Möglichkeiten

Bad Doberan. Die Pläne für eine neue Leitstelle des Landkreises Rostock werden konkreter. In der vergangenen Woche hatte der Kreistag einen Beschluss des Eigenbetriebsausschusses bestätigt, nachdem die Kreisverwaltung beauftragt wurde, einen neuen Standort für die Leitstelle in Bad Doberan zu finden. Nun sei die Verwaltung bereits in Gesprächen mit einem Gebäudeeigentümer, der sich vorstellen könne, die Leitstelle unterzubringen.

Leitstelle koordiniert Notrufe, Großschadensfälle und Katastrophen

Aktuell befindet sich die Leitstelle des Kreises in einem historischen Gebäude in Bad Doberan direkt in der Innenstadt am Kamp. Die Räume des denkmalgeschützten Gebäudes sind sanierungsbedürftig. Dort werden Notrufe angenommen, Anrufe für den Kassenärztlichen Notdienst, aber auch Szenarien wie das tagelang anhaltende Feuer bei Göldenitz oder der Tornado, der im Mai 2015 die Kleinstadt Bützow verwüstete, koordiniert.

Vorangegangen war vor einigen Monaten eine überraschende Aussage von Landrat Sebastian Constien (SPD), dass die Kreisverwaltung eine Leitstelle in der Kreisstadt Güstrow favorisiere. Das ist nun vom Tisch.

Landkreis und Stadt Bad Doberan stimmen sich ab

In dieser Woche gab es ein Gespräch zwischen dem mit der Suche nach einem Standort beauftragten Dezernenten des Kreises, Stephan Meyer (CDU), und Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Meyer erklärt: „Die Abstimmungen laufen bereits. Wir versuchen Ende August, Anfang September Zahlen vorzulegen, die der Eigenbetrieb für die Verhandlungen mit den Sozialleistungsträgern braucht.“

Das sind die Krankenkassen. Die zahlen nämlich etwa zur Hälfte die anfallenden Kosten für den Betrieb einer Leitstelle. Die andere Hälfte zahlt der Kreis. Für die Verhandlungen ist der Eigenbetrieb selbst zuständig. Dezernent Stephan Meyer fasst zusammen: „Die Umsetzung wird letztlich von den erfolgreichen Verhandlungen mit den Sozialleistungsträgern abhängen.“

„Die angedachte Lösung ist fantastisch. Als Stadt können wir das zu 100 Prozent unterstützen. Trotzdem werden wir noch ein Grundstück für einen eventuellen Neubau im neuen Gewerbegebiet zurückhalten – bis alles unterschrieben ist.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan © Quelle: Sabine Hügelland

Zum aktuellen Sachstand erklärt er: Bereits im Mai habe die Verwaltung angefangen, zusammen mit dem Eigenbetrieb ein sogenanntes Raumbuch zu erstellen. Darin werden wichtige Fragen geklärt, unter anderem: Wie viel Fläche braucht eine Leitstelle, wie viele Arbeitsplätze oder wie wird dort überhaupt gearbeitet? Am 9. Juni habe es dazu eine Abstimmung gegeben.

Gebäudeeigentümer aus Doberan steht bereit

Am 16. Juni gab es Gespräche mit einem Immobilieneigentümer aus Doberan, der sich vorstellen könne, die Anforderungen zu realisieren. Nun müsse weiter geprüft werden, was zum Beispiel der Umbau kostet und wie viel Miete der Eigenbetrieb Rettungsdienst zahlen müsste. Ein Neubau wäre laut Stephan Meyer viel zeitintensiver.

Damit zeigt sich auch Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz zufrieden. Der OZ sagt er: „Die angedachte Lösung ist fantastisch. Als Stadt können wir das zu 100 Prozent unterstützen. Trotzdem werden wir noch ein Grundstück für einen eventuellen Neubau im neuen Gewerbegebiet zurückhalten – bis alles unterschrieben ist.“

