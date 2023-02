Prozess im Reriker Bankraub: Staatsanwaltschaft fordert sechs Jahre Haft

Wittstock: Brücke auf A 19 bei Unfall stark beschädigt – Fahrer flüchtet

Ein noch unbekannter Lkw-Fahrer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A 19 bei Wittstock eine Brücke gerammt. Die Schäden an der Brücke sind so groß, dass in Richtung Berlin ein Fahrstreifen gesperrt werden musste und ein Tempolimit eingerichtet wurde.