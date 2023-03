﻿Rennbahn-Unfall Bad Doberan: Mutmaßlicher Todesfahrer offenbar untergetaucht

Nach einem Unfall an der Rennbahn in Bad Doberan starb im August 2022 eine Frau. Nun soll eigentlich der Prozess gegen den damals 19-jährigen Fahrer beginnen.

Bad Doberan. Der Unfall an der Rennbahn in Bad Doberan schockierte im vergangenen Sommer nicht nur die Münsterstadt, sondern sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Nach einer Open-Air-Party war am 21. August 2022 ein 19-Jähriger in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren.

Fünf Personen waren dabei zum Teil schwer verletzt worden. Eine Frau starb wenige Tage später an den Folgen des furchtbaren Unfalls. Nun soll eigentlich der Prozess gegen den mutmaßlichen Todesfahrer beginnen. Wo dieser sich aufhält, wissen die Strafverfolgungsbehörden zurzeit aber offensichtlich nicht.

Die Anklage ist inzwischen zwar beim Amtsgericht Rostock eingegangen. Das bestätigt Gerichtssprecherin Gabriele Krüger der OZ. „Die Anklage lautet auf illegales Fahrzeugrennen tateinheitlich mit fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen.“ Bislang konnte die Anklage allerdings nicht zugestellt werden. „Wegen unklaren Aufenthaltes des Beschuldigten“, erklärt Richterin Gabriele Krüger. Mehr könne sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu dem Fall sagen.

Staatsanwaltschaft Rostock konnte Anklageschrift nicht zustellen

Die Staatsanwaltschaft Rostock hatte nach OZ-Informationen in den vergangenen Wochen bereits Probleme damit, den mutmaßlichen Täter zu finden, konnte die Anklageschrift nicht zustellen. Für die Angehörigen der Opfer dürfte dies – bleibt der Fahrer des illegalen Autorennens untergetaucht – ein schwerer Schlag sein. Denn bevor es zur Hauptverhandlung vor Gericht kommen kann, muss die Anklageschrift dem Angeschuldigten und seinem Verteidiger zugestellt werden – und das förmlich.

Strafprozesse sind komplexe Vorgänge. Weil sich der Angeschuldigte nach deutschem Gesetz vor Gericht auch verteidigen können muss, kann ein Prozess also erst beginnen, wenn er überhaupt offiziell davon erfahren hat, angeklagt zu werden. Denn in Deutschland findet kein Verfahren gegen einen Abwesenden statt.

Mutmaßlicher Täter könnte zur Fahndung ausgeschrieben werden

Im schlimmsten Fall könnte das Verfahren vorläufig eingestellt werden. Ein Mittel bleibt der Strafverfolgung aber noch: Der mutmaßliche Täter kann zur Fahndung ausgeschrieben und per Haftbefehl gesucht werden. Der Beschuldigte, zur Zeit des Unfalls 19 Jahre alt, wurde allerdings bereits von der Staatsanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen gehört.

Nach dem Unfall an der Bad Doberaner Rennbahn starb eines der Opfer. Die Anteilnahme war damals enorm. © Quelle: Manuela Wilk

Was war damals genau passiert?

Der Unfall hatte sich am 21. August, an einem Sonntag, gegen 3.45 Uhr in Bad Doberan ereignet. Der junge Mann soll nach einer Veranstaltung auf der Rennbahn – der Sharks-Club hatte dort zum „XXL Schaumparty Open Air“ geladen – in eine Menschengruppe gefahren sein.

Dabei wurden drei Männer und zwei Frauen verletzt, darunter waren zwei Schwer- und zwei Schwerstverletzte. Sie sind damals in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die fünfte Person wurde vor Ort versorgt und dann entlassen. Zum Teil mussten die Verletzten wochenlang behandelt werden.

Fahrer musste nach Unfall in Bad Doberan den Führerschein abgeben

Wie Manuela Merkel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Rostock, der OZ bereits im Januar mitteilte, sei dem Autofahrer aufgrund des Unfallgeschehens vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen worden. In Untersuchungshaft sitze er aber nicht.

Die Betroffenheit in Bad Doberan nach dem Unfall war groß. In den Tagen nach dem schrecklichen Unfall pilgerten etliche Menschen zur Unfallstelle, legten Blumen nieder oder zündeten Kerzen an. Besonders berührend: Auf einem Schild stand damals „Für die beste Mama“, daneben lag eine Rose und ein selbst gebasteltes Herz. Laut Staatsanwaltschaft in Rostock ist das Unfallopfer am 26. August 2022 verstorben.

Für künftige Veranstaltungen in Abend- und Nachtstunden auf der Rennbahn sollen daher nun strenge Auflagen gelten. Unter anderem gilt für die Zufahrtsstraße, die vom Kreisel an der Landesstraße 12 zur Rennbahn führt, dann Tempo 30. Der Parkplatz soll zudem ausgeleuchtet werden.