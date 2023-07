﻿Rennbahn-Unfall in Bad Doberan: Staatsanwaltschaft legt Berufung ein

Rostock/Bad Doberan. Nach dem Urteil zum sogenannten Rennbahn-Unfall von Bad Doberan ist die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen, der Angeklagte hat Rechtsmittel eingelegt. Das bestätigt Manuela Merkel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock, der OZ. Für das Verfahren hat dies nun weitreichende Folgen. Das Urteil, das am Mittwoch, 28. Juni, in erster Instanz am Amtsgericht gefällt wurde, ist nun nicht sofort wirksam.

Das von der Amtsrichterin gesprochene Urteil ist somit nicht rechtskräftig. Die Berufung bewirkt, dass die Verhandlungssache an die nächsthöhere Instanz weitergereicht wird – das Landgericht Rostock. Dort muss der Prozess nun noch einmal durchgeführt werden – inklusive Zeugenbefragungen und Beweisaufnahme.

20-Jähriger war wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verurteilt worden

Wer beim Amtsgericht zu einer Strafe verurteilt wurde, hat die Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung oder Revision einzulegen. Im Berufungsverfahren findet eine Überprüfung der Entscheidung in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht statt. Bei einer Revision wird hingegen nur geprüft, ob das Urteil Rechtsfehler hat, es findet jedoch keine neue Tatsachenfeststellung mehr statt.

Das Rostocker Amtsgericht hatte am 28. Juni einen 20-Jährigen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er war im August 2022 in Bad Doberan mit seinem Auto an der Rennbahn in eine Gruppe von Partygängern gefahren, eine 21-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Das Urteil erging wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

Dass beide Parteien Rechtsmittel nach dem Urteil eingelegt haben, sei vor allem eine taktische Entscheidung. So kündigte der zuständige Staatsanwalt eine Berufung an, um zu verhindern, dass ein neues Urteil vom Landgericht milder ausfällt. Denn: Wenn nur die Verteidigung Rechtsmittel einlegt, muss ein zweites Urteil niedriger als das erste ausfallen – so ist die deutsche Rechtslage.Wenn aber beide Seiten in Berufung gehen, kann es auch höher sein.

Wann der Prozess erneut geführt werden soll, ist noch nicht bekannt.

