Urlaub an der Ostsee

Ein Strandkorb in Heiligendamm kostet am Tag 12 Euro.

Tausende zieht es derzeit an die Strände rund um Rerik, Kühlungsborn und Heiligendamm. Was Urlauber und Einheimische von den Ostseebädern erwarten können, was Parkplätze und Strandkörbe kosten, hat die OZ in einer Auswahl zusammengetragen.

