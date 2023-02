﻿Mutmaßlicher Sparkassen-Räuber von Rerik: Erst Flucht mit dem Rad, jetzt vor Gericht

Katastrophe an Grenze zu Syrien

Verwandte von Mustafa aus Rostock sterben bei schweren Erdbeben in der Türkei: „Fühle mich machtlos“

In der Türkei und Syrien sind am Montag infolge zweier schwerer Erdbeben mehr als 5000 Menschen ums Leben gekommen – darunter auch acht Familienmitglieder von Mustafa Delidogan aus Rostock. Sein Geschäft muss er am Laufen halten, während immer noch Angehörige vermisst werden.