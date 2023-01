Am 16. August, nur einen Tag nach seiner Entlassung aus der JVA Waldeck, überfiel ein Räuber eine Sparkasse in Rerik und bedrohte die Mitarbeiter mit einem Messer. Jetzt beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter wegen schwerer räuberischer Erpressung.

Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal im Gebäude auf der Richterbank (Symbolbild). In Rostock beginnt am 13. Februar der Prozess gegen den Reriker Sparkassen-Räuber.

Prozess gegen Reriker Sparkassen-Räuber beginnt am 13. Februar in Rostock

Rostock. Am 13. Februar soll der Prozess gegen den mutmaßlichen Reriker Sparkassen-Räuber beginnen. Das teilte das Landgericht Rostock am Mittwoch, 25. Januar, mit. Weitere Verhandlungstermine sind am 15. und 28. Februar angesetzt. Die Anklage lautet auf schwere räuberische Erpressung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 16. August 2022 eine Sparkassenfiliale im Ostseebad Rerik (Landkreis Rostock) überfallen zu haben – nur einen Tag nach seiner Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Waldeck. In der Sparkasse bedrohte er Aussagen zufolge eine Mitarbeiterin mit einem Messer und drohte ihr Schläge an.

Der Tatverdächtige habe die Frau aufgefordert, Geld rauszugeben. Dass die Mitarbeiterin keinen Zugriff darauf hatte, soll er ignoriert haben. Ein hinzukommender Mitarbeiter soll dem 46-Jährigen dann Bargeld gegeben haben. Insgesamt erbeutete er 120 Euro. Der Tatverdächtige konnte dank der Mithilfe von Zeugen noch am selben Tag gefasst werden.