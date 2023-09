Der Büffelhof Seekoppel in Rerik im Landkreis Rostock hat mit Geldsorgen zu kämpfen: Nur Dank Subventionen sei der Hof profitabel. Was Gäste der Bio-Landpartie auf der Büffelfarm erleben können.

Rerik. Von früh bis spät sind die Mitarbeiter des Büffelhofes Seekoppel am Werk – doch selbst abends gibt es immer wieder etwas zu tun. Schließlich könne den Wasserbüffeln etwas zustoßen. Damit es den Tieren auf dem Biohof in der Nähe von Rerik immer gut gehe, hätten sie das ganze Jahr hindurch Freilauf, so Florian Molt, Betriebsleiter des Hofes.