﻿Reriks Bürgermeister verlässt auch Kreistag: Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter

Rerik. In der vergangenen Woche hatte Reriks Bürgermeister Wolfgang Gulbis (SPD) überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben. Nun ist klar: Er wird auch nicht mehr Mitglied des Kreistages des Landkreises Rostock sein. Bei der Sitzung in dieser Woche in Güstrow gab Kreistagspräsident Veikko Hackendahl bekannt, dass Gulbis auch sein Kreistagsmandat niedergelegt hat.

Laut Nachrückerliste der Kreistagswahl von 2019 wäre nun Dr. Wolfgang Kraatz am Zug. Kraatz ist kein Unbekannter in der Politik des Landkreises. 23 Jahre lang war er Dezernent, also auch Stellvertreter des Landrates, der Kreis Bad Doberan und Güstrow. 2017 ging er in den Ruhestand. Politisch aktiv ist er zudem noch als Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion der Stadtvertretung Kühlungsborn.

Wolfgang Kraatz war bis 2017 Dezernent beim Landkreis Rostock. © Quelle: Ove Arscholl

Wolfgang Kraatz muss das Kreistagsmandat nun aber erst noch offiziell annehmen. Als zweite Nachrückerin steht Corinna Hülsmann auf der Liste.