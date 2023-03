﻿Luftrettung in MV: Zukunft von „Christoph 34“ in Güstrow weiter ungewiss

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) lehnt das von der CDU geforderte Gutachten für die Standorte von Rettungshubschraubern in MV ab. Sie wolle sich von Zahlen überzeugen lassen. Ein Besuch am Standort in Güstrow.

Rettungstransporthubschrauber „Christoph 34“ am Standort in Güstrow. 2022 war der Heli zu mehr als 1100 Einsätzen unterwegs.

Güstrow. Seit mehr als 30 Jahren ist Güstrow Standort für einen Rettungstransporthubschrauber. Die Einsatzzahlen steigen. Ob „Christoph 34“ aber auch künftig von Güstrow aus zu den Rettungseinsätzen abheben wird, ist ungewiss. Alle zehn Jahre wird überprüft, ob das Luftrettungsnetz in MV intakt ist oder verändert werden muss. Im Herbst letzten Jahres hieß es plötzlich, der Güstrower Heli könnte nach Westmecklenburg abgezogen werden. Für die schlechte Kommunikation hat sich Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nun bei einem Besuch in Güstrow entschuldigt.

„Ich bin beeindruckt, die Bedingungen hier sind ideal“, kommentiert Drese, nachdem ein Team, bestehend aus Rettungsdienst und Kreisverwaltung, der Ministerin den Standort des Hubschraubers am KMG Klinikum Güstrow gezeigt hatte. „Wenn eine Verlegung nicht nötig ist, bin ich die Letzte, die sich nicht für den Standort einsetzt“, sagt sie. Das von der CDU-Fraktion im Landtag geforderte Gutachten zur Luftrettung in MV halte sie zudem für überflüssig. „Für mich sind die Zahlen wichtig“, sagt sie. Und: „Der Güstrower Rettungshubschrauber wird noch nicht von allen Leitstellen angefordert, die er bedienen könnte.“

Im Sommer viele Luftrettungs-Einsätze an Küste und auf Inseln

Ralf-Peter Odebrecht, Leiter des Eigenbetriebes Rettungsdienst im Landkreis Rostock, bestätigt die steigenden Einsatzzahlen. „Wir hatten mehr als 1100 Einsätze im vergangenen Jahr. Vor allem im Sommer fliegen wir viel an die Ostseeküste, auch auf die Inseln.“ Denn ist der Greifswalder Rettungshubschrauber bei einem Einsatz, ist der Güstrower der nächste, der angefordert wird.

Der Rettungshubschrauber „Christoph 34" deckt von Güstrow aus einen Umkreis von mindestens 70 Kilometern ab.

Aktuell gibt es in MV drei sogenannte Rettungstransporthubschrauber (RTH), die als Primärhubschrauber im Einsatz sind – also zuallererst für die Luftrettung da sind. Dazu gehören neben „Christoph 34“, noch „Christoph 47“ in Greifswald und „Christoph 48“ in Neustrelitz.

Vierter Rettungshubschrauber im Westen MVs wäre möglich

Auch Kreisderzernent Romuals Bittl (FDP) macht sich stark für „Christoph 34“ und versucht, positive Signale der Ministerin beim Besuch des Standortes in Güstrow zu interpretieren: „Wir sehen, die Würfel sind noch nicht gefallen. Der Standort Güstrow ist wichtig, auch als Backup für andere Regionen in MV.“ Er präferiere den Einsatz eines vierten Hubschraubers im Land, „auch wenn das viel Geld kostet“. Zahlen müssten dies dann die Krankenkassen.

Der Kreistag des Landkreises Rostock hatte sich erst im Februar mit einem einstimmigen Beschluss an die Landesregierung gewandt und für den Erhalt des Standortes in Güstrow geworben. Der Kreistag Ludwigslust-Parchim fordert einen eigenen Rettungshubschrauber für den Westen des Landes. Zurzeit beschäftigen sich der Landesbeirat für den Rettungsdienst und die Arbeitsgemeinschaft Luftrettung mit dem Thema der Standortfrage.

Rettungstransporthubschrauber „Christoph 34" in Güstrow. Gesundheitsministerin Stefanie Drese ließ sich am Donnerstag den Standort zeigen.

Wann eine Entscheidung in der Sache fällt, ist laut Dezernent Romuald Bittl noch unklar. Während des Besuches von Gesundheitsministerin Stefanie Drese war der Güstrower Heli jedenfalls gleich zweimal in der Luft. Die Crew flog bis Donnerstagmittag bereits drei Einsätze – in Schwerin, Rostock und Bützow. Zwischen den letzten beiden blieb gerade noch Zeit zum Auftanken.