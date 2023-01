﻿Familie ausgelöscht: Wie es mit dem Rövershäger Mordhaus weitergeht

Auch ein Jahr nach der Tat ist das Entsetzen noch groß: Im Februar 2022 soll Andreas S. in Rövershagen seine Familie auf brutale Weise ermordet haben – Vater, Schwester und Mutter starben. Der 27-Jährige steht derzeit vor Gericht. Doch was wird aus seinem Elternhaus?

Die Rollläden sind zu: In diesem Haus in Rövershagen soll Andreas S. im Februar 2022 seine Familie – Vater, Schwester und Mutter – ausgelöscht haben.

Rostock. Das Haus im Rövershäger Dahlienweg fällt nicht nur durch die blaue Fassadenfarbe ins Auge. Vor gut einem Jahr spielte sich an dieser Adresse ein grausames Verbrechen ab: Andreas S. habe sein Elternhaus zum Tatort gemacht, soll dort – mutmaßlich aus Hass – seinen Vater, die Schwester und zuletzt auch noch die Mutter auf bestialische Weise mit Armbrust und Machete getötet haben. Für die vermeintlichen Taten steht der 27-Jährige aktuell vor Gericht, ihm droht lebenslange Haft.

Währenddessen sind die Rollläden des Einfamilienhauses in Rövershagen dauerhaft geschlossen, neben der Eingangstür liegen noch eine Schubkarre und Eimer. Der Rasen wächst wild, an einem kleinen Bäumchen im Vorgarten hängen faulige Äpfel. Im Briefkasten liegt ein aufgeweichter Werbeprospekt. „Hier wurde schon seit Monaten keine Post mehr zugestellt“, erzählt der zuständige Briefträger. Nur die Reste der polizeilichen Siegel an der Eingangstür lassen erahnen, dass die gespenstische Ruhe einen schrecklichen Hintergrund hat.

Notar: Rövershäger Haus geht an Familie der getöteten Mutter

Doch was künftig aus der Immobilie wird, ist derzeit noch offen. „Wir haben das Haus nicht mehr beschlagnahmt, von unserer Seite aus ist es freigegeben“, sagt Manuela Merkel, Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft. Nach dem Ende der Spurensicherung und weiterer Ermittlungsarbeit am Tatort sowie der Freigabe des Hauses seien weder Polizei noch Staatsanwaltschaft für die Immobilie zuständig.

Eine Sache ist aber zumindest juristisch klar: Obwohl Andreas S. der einzige noch lebende Nachkomme ist, wird er sein Elternhaus im Falle eines Schuldspruchs nicht erben. Denn laut Strafgesetzbuch führen Totschlag oder Mord zur sogenannten Erbunwürdigkeit – das heißt, zum generellen Ausschluss aus der Erbfolge. Egal ob es ein anderslautendes Testament gibt oder nicht.

Wer erbt, wird nach deutschem Recht durch die Reihenfolge des Versterbens geregelt. Im Rövershäger Fall ginge der Nachlass also an die russischen Verwandten der Mutter, die als Letzte getötet wurde.

Die Verwandten des getöteten Vaters, die zum Teil in Rostock leben und bei den Prozessterminen entweder als Zeugen oder Zuhörer anwesend sind, hatten gegenüber der OZ bereits traurig erklärt, dass sie nach den Ermittlungen nur einmal kurz die Chance hatten, sich wenigstens noch einige Erinnerungsstücke aus dem Haus zu holen.

Ob die in Russland lebende Verwandtschaft der getöteten Mutter nach der grausamen Tat selber in das Haus zieht, ist unklar. Denn noch dürfte die Immobilie auch nicht abbezahlt sein. Ein früherer Finanzberater der Familie hatte Anfang des Jahres beim Prozess gegen Andreas S. als Zeuge ausgesagt. Er erzählte, dass die aus Russland stammende Familie froh gewesen sei, aus einer Plattenbauwohnung in eine eigene Immobilie ziehen zu können. Laut dem Mann sei besonders der Vater sehr bestrebt gewesen, die durch den Kauf entstandenen Schulden schnellstmöglich abzubezahlen – sogar mit Extrazahlungen zwischen den vereinbarten Raten.

Immobilienexperte: Mord-Geschichte erschwert den Verkauf

Die Geschichte, die seit der Tat untrennbar mit dem blauen Haus verbunden ist, könnte bei einem möglichen Verkauf zum Nachteil werden. Das bestätigen zumindest Rostocker Immobilienexperten gegenüber der OZ. „Ein Hauskauf ist eine emotionale Sache. Das Gefühl kommt immer zuerst, erst danach die Frage, ob man sich das leisten kann“, erklärt der Experte, der anonym bleiben möchte, aber seit mehr als einem Jahrzehnt in der Branche ist.

Normalerweise sei Rövershagen eine sehr begehrte Gemeinde, wenn es um Immobilien geht. „Aber ein Todesfall, egal ob natürlicher oder vorsätzlicher Art, ist immer eine Hürde und schränkt den Käuferkreis sehr ein.“ Besonders bei einem Fall, wie dem der brutal getöteten Familie, der überregional in den Medien war. „Damit wird man ja immer wieder konfrontiert, ob durch das Internet oder die Nachbarn. Es gibt sicher nicht viele Menschen, die da drüberstehen“, schätzt der Experte. Klar sei auch, dass sich eine solche Geschichte auf den Erlös auswirkt. Eine solche Historie wie beim Mörderhaus „ist ein Nachteil, der bei einem Verkauf eingepreist werden muss“.