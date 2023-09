Rostock: Ex-Bundesverkehrsminister Krause steht ab Montag wegen Betruges vor Gericht

Kostenfrei bis 18:02 Uhr lesen

Aktion „ADAC Camper des Jahres“

Super Siegpreis winkt: Thomas Fernholz aus Neuburg bei Wismar will bester Camper Deutschlands werden

Sieben Camper-Teams sind bei dem Wettbewerb des ADAC am 2. September in Düsseldorf dabei. Sie müssen mehrere Disziplinen in Sachen Verkehrssicherheit absolvieren. Thomas Fernholz aus Neuburg (Nordwestmecklenburg) und seine Freundin Sophie vertreten Mecklenburg-Vorpommern.