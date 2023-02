Im Mai starten für 1000 Mädchen und Jungen in Bad Doberan und Rostock die Jugendweihen. Wo gefeiert wird, ob es noch Plätze gibt und was Familien schon für die nächsten zwei Jahre beachten sollten:

Bad Doberan. Bei vielen Jugendlichen aus dem Landkreis Rostock und der Hansestadt steigt die Aufregung. Schließlich steht bald die Jugendweihe und damit der Schritt in die Welt der Erwachsenen an. Dorit Wehmeyer teilt die Vorfreude ihrer Schützlinge. „Nach den Jahren, wo es durch Corona zu Verschiebungen und Auflagen kam, kann dieses Jahr endlich wieder wie gewohnt gefeiert werden“, erklärt die Organisatorin der Jugendweihen bei der Volkssolidarität. Ab dem 6. Mai seien an fünf Samstagen insgesamt 52 Veranstaltungen geplant. Und die seien sehr stark nachgefragt.