Fahrgäste warten an der Haltestelle Stadtmitte in Bad Doberan, dass der Molli hält.

Güstrow/ Rostock. Der Molli rollt aus Richtung Bahnhof kommend in die Mollistraße in Bad Doberan ein. An der Haltestelle Stadtmitte warten einige Fahrgäste. Sie werden wahrscheinlich keinen Platz mehr in der Schmarlspurbahn bekommen. Die Sitzplätze in den Waggons sind fast alle begelgt. Keine Seltenheit. Mit dem Start des 9-Euro-Tickets am 1. Juni fährt der Molli zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn unter Volllast – was sonst nur in den Sommerferien vorkommt.

„Die Auslastung ist teilweise um 150 Prozent gestiegen, sodass einige Fahrgäste verzögernd bedient werden konnten“, zieht der Verkehrsverbund Warnow, in dem die Bäderbahn Mitglied ist, eine erste Bilanz zum Sonderticket. „Insbesondere ab 10.30 Uhr und 11.30 Uhr seien die Züge in beide Richtungen voll ausgelastet.

Hohe Nachfrage: Gelenkbusse auf der Linie 121 eingesetzt

Auch beim Busunternehmen Rebus im Landkreis Rostock sind die Fahrgastzahlen gestiegen. Vor allem auf den Taktlinien 119 (Bad Doberan–Warnemünde), 121 (Rerik–Kühlungsborn–Bad Doberan–Rostock) sowie 250 (Güstrow–Krakow am See). „Wir haben, so wie es uns möglich war, große Fahrzeuge eingesetzt. Vorrangig kamen auf der Linie 121 Gelenkbusse zum Einsatz“, sagt Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. „Diese waren sehr gut besetzt, aber ganz auszuschließen war auch hier nicht, dass vereinzelt, wenn auch wenige Fahrgäste, einen Bus später nehmen mussten.“ Im Ganzen sei dies aber die Ausnahme geblieben.

Die Rostocker Straßebahn AG (RSAG) hat in Bezug auf die Fahrgastzahlen den stärksten Juli seit zehn Jahren verzeichnet. Laut VVW habe die RSAG in dem Monat 3,39 Millionen Gäste befördert und lag damit elf Prozent über dem Juli 2019. „Insgesamt sind die Linien 1, 5 und 25 nach wie vor die Linien mit den meisten Fahrgästen.“ Diese seien insbesondere nachmittags und abends sowie am Wochenende gefahren. „Zu bestimmten Zeiten gab es einzelne Fahrten mit Stehenbleibern, aber aufgrund der Verstärkung der Linien 5 und 36 am Wochenende konnten wir die gestiegene Nachfrage gut bedienen“, so der VVW.

170 000 verkaufte Neun-Euro-Tickets 170 000 Neun-Euro-Tickets sind im Verkehrsverbund Warnow (VVW) bis Mitte August verkauft worden. Zusätzlich kommen etwa 60 000 VVW-Abo-Kunden hinzu, deren Monatsticket in das Sonderticket umgewandelt wurden. Das Busunternehmen Rebus, Mitglied im VVW, hat 17 500 Sondertickets verkauft.

DB Regio war vor allem am Wochenende gefragt

Bei der DB Regio habe es in den vergangenen rund zwei Monaten etwa 30 Prozent mehr Reisende im Vergleich zum Jahr 2019 gegeben. „Auf den Linien RE 1 (Rostock–Hamburg), RB 12 (Rostock– Graal-Müritz) sowie den Rostocker S-Bahn-Linien 1, 2 und 3 ist der Anstieg der Reisendenzahlen noch höher und die Nachfrage insbesondere an den Wochenenden deutlich gestiegen. Dies betrifft grundsätzlich den Großteil der Fahrten im gesamten Tagesverlauf.“

Rebus-Chef Thomas Nienkerk sieht in dem Neun-Euro-Ticket eine Chance für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). „Durch Angebotserweiterungen und Einsatz größerer Fahrzeuge haben wir uns bemüht, den Ansprüchen gerecht zu werden. Wir haben die Zeit genutzt, um die Fahrgäste durch ein verbessertes Angebot auf unsere Leistung aufmerksam zu machen. Wir haben durch das Neun-Euro-Ticket Kunden angesprochen, die bislang keinen Bezug zum ÖPNV hatten und die Hoffnung damit verbunden, diese zum Teil auch für uns zu gewinnen bzw. Kunden auch zurückzugewinnen.“ Mit weiteren Veränderungen im Linienverkehr und durch Ausbau der Taktung sollen Fahrgastzahlen weiter steigen.

Rebus-Chef Thomas Nienkerk: „Wir haben die Zeit genutzt, um die Fahrgäste durch ein verbessertes Angebot auf unsere Leistung aufmerksam zu machen. Wir haben durch das Neun-Euro-Ticket Kunden angesprochen, die bislang keinen Bezug zum ÖPNV hatten und die Hoffnung damit verbunden, diese zum Teil auch für uns zu gewinnen bzw. Kunden auch zurückzugewinnen."

Neue Taktung der Linie 121 Rostock–Kühlungsborn

So fährt die Buslinie 121 seit Montag, 15. August, in der Woche im 20-Minuten-Takt zwischen Rostock, Bad Doberan und Kühlungsborn mit abgestimmten Anschluss im Ostseebad an die Linie 104 nach Rerik. Die Linie 104 hält jetzt auch am Bahnhof Kröpelin und ist hier auf die Regionalbahn abgestimmt. In Kühlungsborn und Rerik wurden neue Bushaltestellen eingerichtet.

Sollte das Neun-Euro-Ticket bleiben? „Um eine Weiterführung des Angebotes zu bewerten, sollten auf jeden Fall die Fahrgastzahlen im September betrachtet werden, hier wird sich zeigen, wer vom ÖPNV überzeugt wurde und bleibt“, sagt Thomas Nienkerk. Bei einer Weiterführung des Sondertickets müsse die Finanzierung fürs Verkehrsunternehmen gesichert sein.

„Der VVW arbeitet stets daran, ein attraktives Angebot für alle Fahrgäste zu schaffen. Als Verbund investieren wir aktuell Millionen, um das Reisen in unserer Region attraktiver zu machen“, so der VVW. So ist der Verkehrsverbund Warnow aus über 160 Bewerbern deutschlandweit ausgewählt worden, um den öffentlichen Personennahverkehr in der Regiopolregion Rostock nachhaltig zu verbessern. Dafür steht das Projekt Mirror.

Drei neue Tickets im VVW-Bereich

So werden ab 1. August drei neue Tickets im VVW-Bereich angeboten. Das Mieterticket, mit denen Mieter der teilnehmenden Wohnungsgesellschaften günstiger ein Abo abschließen können. Das Warnowticket, ein Sozialticket, mit dem unter bestimmten Bedingungen das VVW-Gesamtnetz für 365 Euro im Jahr genutzt werden kann, und ein erweitertes Semesterticket, mit dem alle Studierenden der teilnehmenden Hochschulen für das gleiche Geld weiter fahren können.