﻿Rostocker Friedhofsflüsterin über Grabrecycling, Gruften und gruselige Geschichten

Für die freiberufliche Kunsthistorikerin Anja Kretschmer aus Rostock sind Friedhöfe nicht nur letzte Ruhestätten, sondern Orte mit einer ganz besonderen Faszination. Sie bedauert es, dass sich immer mehr Menschen für anonyme Grabstätten und alternativen Bestattungsmethoden fernab von Friedhöfen entscheiden.

Bad Doberan. Es ist eine besondere Stimmung, wenn das Herbstlaub auf die Gräber fällt. Langsam kriecht die Kälte in die Knochen, ein kalter Hauch in den Nacken. Was haben Friedhöfe zu erzählen?

Die freiberufliche Kunsthistorikerin Dr. Anja Kretschmer hat sich den Toten und ihren Geschichten verschrieben. Die mystische Ausstrahlung alter Gräber und Gruften haben es der Rostockerin angetan.