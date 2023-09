Rostocker Zahnarzt bei „Wer wird Millionär“: Er rührte Günther Jauch fast zu Tränen

Satow. Mit Zahnkronen kennt sich Dr. René Wohlfahrt aus. Am Mittwoch wollte sich der Mediziner aus Satow auch die Ratekrone sichern – auf dem Stuhl der RTL Fernsehshow „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 41-Jährige, der eine eigene Zahnarztpraxis in Warnemünde hat, war Teil der 3-Millionen-Euro Woche, einer Sonderausgabe der beliebten Ratesendung. Quizkandidaten, die in drei Vorrunden-Shows auf mindestens 16 000 Euro Gewinn kommen, haben dann in der vierten Sendung am Donnerstagabend die Chance auf den Mega-Millionen-Gewinn.

RTL-Moderator Jauch: „Satow – das habe ich ja noch nie gehört“

Als es Wohlfahrt in der dritten Vorrunden-Show am Mittwoch endlich auf den Stuhl gegenüber von Günther Jauch geschafft hat, muss der gebürtige Rostocker erst einmal tief durchatmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ersten Gewinnfragen meistert Wohlfahrt souverän, schafft es locker bis zur 1000-Euro-Stufe. Zwischendurch gibt der Zahnarzt dem Moderator sogar Geografie-Nachhilfe. „Satow, das habe ich noch nie gehört“, sagt Jauch.

Lesen Sie auch

Wohlfahrt, der vor einem Jahr in die Gemeinde zog, erklärt gern, wo sich seine Heimat befindet. Beide plaudern auch über das 8000 Quadratmeter große Grundstück samt Wäldchen und Teich, das Wohlfahrt zusammen mit seiner Frau im Ortsteil Clausdorf gekauft hat. „Also ist es da noch erschwinglich?“, fragt Jauch angesichts der beachtlichen Grundstücksgröße. Wohlfahrt verneint, verweist aber auf den Zinssatz, der zum Zeitpunkt des Kaufs noch günstiger war. Und immerhin hat er bei der Sendung die Chance auf einen Millionengewinn.

Warnemünder Zahnarzt: „Fußball ist meine Schwachstelle“

Bei der 2000-Euro-Frage kommt der Kandidat dann aber erstmals ins Straucheln. Jauch will wissen, wer im Juni neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wurde: Nessie Hitzfeld, Yeti Rehhagel, Dino Toppmöller oder Bigfoot Daum. „Zuerst habe ich gedacht, das ist eine seriöse Fußballfrage“, sagt Wohlfahrt, der erkennt, dass es sich um Wortspiele handeln muss. Für die richtige Lösung setzt er dann aber doch auf einen Telefonjoker. „Denn Fußball ist meine Schwachstelle“, so der Zahnarzt. Mithilfe seines Jokers, der zwar auch unsicher scheint, aber auf Toppmöller – die korrekte Lösung – tippt, schafft Wohlfahrt auch diese Fragerunde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während er anschließend selbst und sofort weiß, dass die Abkürzung „ADFC“ für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub steht, braucht Wohlfahrt danach wieder Joker-Hilfe, als es um den Geburtsort von Königin Silvia von Schweden und um eine Kinderbuch-Frage geht.

Dr. Wohlfahrts Heiratsantrag unter Wasser rührt das Publikum

Ganz sicher war sich der Zahnarzt allerdings im Privatleben: Beim Heiratsantrag an seine Frau Julia-Isabel. Den machte er nämlich unter Wasser – während eines gemeinsamen Tauchkurses auf den Malediven. „Das hat Stil“, lobt Moderator Jauch und erklärt, das ihn das entsprechende Video, das dann auch in der Sendung gezeigt wird, fast zu Tränen gerührt hätte.

Die dann anstehende Gewinnfrage könnte dem Kandidaten aus Satow 32 000 Euro bringen. Es geht darum, welche Figur 2022 in den Online-Duden aufgenommen wurde: Biene Maja, Benjamin Blümchen, die Tigerente oder der Ottifant. Wohlfahrt zögert, schließt für sich aber Biene Maja und Benjamin Blümchen aus – da der Duden ja einzelne Wörter auflistet, wie er seine Überlegung begründet. Zur Absicherung wählt er den 50:50-Joker, der zwei falsche Antworten löscht. Doch der Joker streicht genau die beiden Lösungen, die Wohlfahrt selbst schon verworfen hat.

Weil er nichts riskieren will, steigt der Zahnarzt aus – und sichert sich so nicht nur 16 000 Euro, sondern auch ein Ticket fürs Finale und die 3-Millionen-Euro Show am Donnerstagabend. Die Entscheidung erweist sich als goldrichtig: Wohlfahrt hätte auf Tigerente getippt und wäre damit auf 500 Euro Minimalgewinn gefallen. Denn die richtige Lösung ist Ottifant.

OZ