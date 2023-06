﻿Rostocker Clubbesitzer will Bürgermeister in Satow werden

Satow. Am 10. September wird in Satow ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Bereits im März bekundete Bettina de Oliveira Arndt (CDU) Interesse an dem hauptamtlichen Posten an der Spitze der Verwaltung. Nun bestätigt auch Niels Burmeister, dass er Bürgermeister der 6000-Einwohner-Gemeinde werden will.

Der 52-Jährige wird von der Freien Wählergruppe Satow – der zweitstärksten Fraktion der Gemeindevertretung – unterstützt und ist auch in Rostock ein bekanntes Gesicht. Burmeister ist Unternehmer, betreibt unter anderem den Club „Moya“ in Rostock. Er selbst lebt in Klein Bölkow – einem der 27 Ortsteile der Gemeinde Satow.

Zweiter Versuch: Burmeister kandidierte bereits in Rostock

Für Burmeister ist es nicht der erste Versuch, Bürgermeister zu werden. Im vergangenen Jahr kandidierte er für den Posten des Oberbürgermeisters in der Hansestadt Rostock. 1,5 Prozent der Stimmen gingen damals an ihn, das waren insgesamt 1109 der insgesamt 74 585 gültigen Stimmen.

Dazu sagt er: „Die Kandidatur in Rostock war für mich nur eine gute Übung. Ich lebe in der Gemeinde Satow. Hier will ich Bürgermeister werden.“ Er und die Freie Wählergruppe sehen viele Probleme, die er anpacken will.

Eines der Hauptanliegen von Niels Burmeister sei der Bau des Radweges zwischen Stäbelow und Satow, der seit Jahren nicht vorankomme. „Ich möchte mehr Sicherheit für junge Verkehrsteilnehmer auf unseren Straßen und Wegen“, erklärt Burmeister. Der Ausbau des Radweges, der vor allem die abgelegenen Ortsteile mit dem Hauptort Satow verbindet, sei eines der wichtigsten Projekte für die Gemeinde.

Idee: Einsatz eines Gemeinde- oder Rufbusses in Satow

Eine Idee der Freien Wählergruppe sei außerdem der Einsatz eines Gemeinde- oder Rufbusses – vor allem dort, wo der öffentliche Nahverkehr fast nur durch Schulbusse läuft. Zudem will sich Burmeister für genügend Kita- und Hortplätze einsetzen. Auch die digitale Infrastruktur könnte aus Burmeisters Sicht längst besser in der großen Gemeinde sein. Ein ausgeglichener Haushalt liege ihm ebenfalls am Herzen.

Er sagt: „Man kann mit den Leuten reden, man muss es nur tun.“ Ein Seitenhieb auf Amtsinhaber Matthias Drese (SPD). Burmeister und seine Freie Wählergruppe wollen sich nach eigener Aussage mit vielen Themen nicht mehr hinhalten lassen, fordern mehr Transparenz.

Matthias Drese ist seit 2009 Bürgermeister der Gemeinde Satow. 2016 wurde er bei der Wahl mit 60,9 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

