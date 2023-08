﻿Schwert-Greifen Rostock zeigen historische Kampfkunst in Bad Doberan: „Dieser Sport trainiert den ganzen Körper“

Bad Doberan. Holzschilder prallen aufeinander, Schwerter klirren, Bleche scheppern – der Park vor dem Doberaner Münster erinnert an ein Filmset von „Game of Thrones“.

„Guter Schlag, der war so richtig: ,Leck mich‘“, ruft Kämpfer Christoph Peters seiner Frau – und Gegnerin – Friederike Peters zu. Die beiden sind die Vorsitzenden der „Schwert-Greifen Rostock“. Am Samstag hat der Verein in Kooperation mit dem Doberaner FC zu einem öffentlichen Trainingstag in Bad Doberan eingeladen.

Schwert-Greifen Rostock: Waffen sind nicht geschärft

Die Gruppe betriebt historische Kampfkunst aus Europa. „Das umfasst alles, was im Mittelalter mit Schwertern und Waffen gemacht wurde“, erklärt Friederike Peters. „Wir schauen uns zum Beispiel alte Fechtbücher an und versuchen dann die Kampftechnik zu rekonstruieren“, sagt die 34-Jährige, die sonst als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Rostock tätig ist.

Die Waffen wurden aus echtem Stahl hergestellt und haben etwa dieselben Maße wie damals. Geschärft sind sie jedoch nicht, die Spitze wurde abgerundet – „sonst würden uns die Trainingspartner schnell ausgehen“, sagt Friederike Peters scherzhaft.

Friederike Peters im Gefecht mit ihrem Mann Christoph Peters. © Quelle: Julia Kaiser

Die gebürtige Berlinerin ist „ein kleiner Schwert-Freak“ und ficht seit fünf Jahren. Ihre Disziplinen: historisches Fechten, Säbel, geführter Speer und Rapier. Wie sie sind viele Kämpfer vernarrt in Geschichte. Die „Schwert-Greifen Rostock“ sind Mitglied des Deutschen Dachverbands für Historisches Fechten (DHF). In MV gibt es einen ähnlichen Club nur in Greifswald.

60 Mitglieder trainieren historische Kampfkunst

Die „Schwert-Greifen Rostock“ zählen 60 Mitglieder, inklusive der Fördermitglieder. Etwa 20 Prozent sind weiblich. „Frauen sollten den Schwertkampf ausprobieren, weil Kampfsport generell Konfrontation und Selbstbewusstsein lehrt“, sagt Friederike Peters. „Zudem ist das ein super Sport, der den ganzen Körper trainiert.“

Schwert-Greifen Rostock veranstalten einen öffentlichen Trainingstag in Bad Doberan Ole Stein (30) und Richard Nowotny (23) zeigen einen Kampf in historischer Rüstung in Vollkontakt. © Quelle: OZ

Doch im Training geht es nicht nur um körperlichen Einsatz: „Wir schauen uns auch alte Fechtbücher an, um die Techniken nachzuvollziehen“, sagt Friederike Peters. „Beispielsweise geht es um die Frage, welche Parade du mit deinem Degen machen muss, damit ich dich nicht treffe, wenn ich oben rechts auf dich draufhauen möchte.“

Beim Sparring probieren sie die Techniken aus – ohne Punkte zu zählen. Die Sportler kämpfen aber auch bei deutschlandweiten Turnieren um den Sieg – die Regeln hat der DHF festgelegt.

„Ein Rapier war die Krawatte der damaligen Zeit“

Einer der Trainer bei den „Schwert-Greifen Rostock“ ist Clas Horsmann. Seit Anfang des Jahres lehrt er die Kampfkunst des Rapiers. „Ich habe mit dem Langschwert angefangen und fand Rapier schon immer cool – wegen der Musketiere“, sagt der 51-Jährige.

„Es ist eine sehr fummelige, technische Waffe – ich muss viel mit Technik und Tricks arbeiten, in dem Fall nützen Athletik und Körpereinsatz nicht viel“, erklärt Clas Horsmann. „Man kann jemanden mit Rapier nicht mit grober Gewalt aus dem Weg knüppeln.“

Clas Horsmann (51) trainiert bei den „Schwert-Greifen Rostock“ das Rapier. © Quelle: Julia Kaiser

Die Kampfart hat ihren Ursprung im frühen 16. Jahrhundert. „Die Waffe war aber mehr ein Statussymbol. Wenn ein Mann von Stand und Adel war, dann musste er mit einer Waffe umgehen können – ein Rapier war die Krawatte der damaligen Zeit.“ Als Spanien-Fan begeistert ihn vor allem die spanische Schule.

Interessierte konnten an einem Rapier-Workshop teilnehmen und die Grundlagen lernen. © Quelle: Julia Kaiser

Interessierte können zum Probetraining kommen

Wer Interesse an historischer Kampfkunst hat, kann sich über die sozialen Netzwerke und die Website bei den Schwert-Greifen melden und für ein Probetraining vorbeikommen – eine Mitgliedschaft kostet 10 Euro im Monat. „Dafür kannst du vier Mal die Wochen trainieren“, sagt die Vereinsvorsitzende.

„Am Anfang stellt der Verein die Ausrüstung und die Waffen. Die meisten aber wollen schnell was Eigenes – denn man schwitzt es ordentlich durch.“ Jetzt geht es für Friederike Peters weiter zum nächsten Workshop beim offenen Trainingstag: Yoga für Fechter.

