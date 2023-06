﻿„Wir sind kreativ geworden“: Arbeiten an B 105 vor Bad Doberan werden viel früher abgeschlossen

Bad Doberan. Ein Bauarbeiter legt mit einer Schippe vorsichtig einen Abfluss frei, der frisch eingebaute Asphalt auf der Spur erscheint fast spiegelglatt. Noch an diesem Tag wird die 160 Grad heiße Mischung auf der restlichen Fahrbahn verteilt. Die Arbeiten auf der B 105 zwischen Bad Doberan und Bargeshagen schreiten viel schneller voran als ursprünglich geplant.

Nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern soll die Strecke am 18. Juli wieder befahrbar sein. Doch so lange dauert es nicht mehr: Wie der Bauleiter vom Straßenbauunternehmen Eurovia Florian Hilgenstock informiert, haben Pendler und Anwohner bereits am Mittwoch, 28. Juni, wieder freie Fahrt – etwa drei Wochen früher.

Baustelle B 105: Team konnte Arbeiten optimieren

Durch die Sanierungen der anderen Fahrbahnabschnitte hat die Baufirma Erfahrung sammeln und so die Arbeiten am letzten Bauabschnitt optimieren können. „Beim ersten Bauabschnitt in Bad Doberan mussten wir innerhalb der Osterferien fertig werden, um den Schulbusverkehr nicht zu beeinträchtigen“, berichtet Florian Hilgenstock. Daher hatten er und sein Team nur sieben Tage, um die Fahrbahn zu erneuern. „Durch den Sprung ins kalte Wasser sind wir kreativ geworden.“

Seit fünf Jahren arbeitet Florian Hilgenstock (27) als Bauleiter. © Quelle: Julia Kaiser

Seit dem 31. Mai sanieren die Bauarbeiter die Fahrbahndecke – manche wundern sich, da die Fahrbahn keine sichtbaren Schäden aufweist. „Mit der Sanierung werden Schlaglöcher und Risse vorgebeugt. Die wiederum könnten den Verkehr gefährden. Wir halten somit die Infrastruktur aufrecht“, sagt der Bauleiter. Alle 15 Jahre muss eine neue Fahrbahndecke her.

Umleitung über Rethwisch: Ampel verursacht Staus

Dafür müssen beide Spuren gesperrt werden: Zum einen wird so die Sicherheit der Bauarbeiter gewährleistet. Zum anderen bedeutet die Sanierung beider Fahrbahnen eine bessere Qualität: „Wenn beide Fahrbahnen gleichzeitig saniert werden, werden keine Schwachstellen produziert. Heißt an kalt verbindet sich nicht so gut – das hat also einen qualitativen Aspekt“, erklärt der 27-Jährige.

Das Team baut den Asphalt ein – dieser muss 160 Grad heiß sein. © Quelle: Julia Kaiser

Zuletzt hatten die Baustellen rund um Bad Doberan für Unmut bei Pendlern und Anwohnern gesorgt: Die Fahrt von Rostock nach Bad Doberan dauert aufgrund der Umleitungen über Admannshagen und Rethwisch fast eine Stunde. Vor allem die Ampel in Rethwisch, die den Verkehr in der kleinen Gemeinde derzeit regulieret, sorgt für Frust. „Zu Spitzenzeiten gibt es einen Wahnsinnsstau. Es nervt nur noch“, sagt Bürgermeister Horst Hagemeister.

Bauarbeiter spüren den Frust der Pendler

Ein Bauarbeiter berichtet, ständig die Unzufriedenheit der Menschen zu spüren. Man könne es ihnen nicht recht machen: „Nachts ist man zu laut und am Tag ärgern sie sich über die Sperrung. Und mit begrenzter Geschwindigkeit über eine marode Straße wollen sie auch nicht fahren.“

Diese Erfahrung hat auch Florian Hilgenstock gemacht. Es passiere, dass Menschen die Mitarbeiter anpöbeln. „Dabei wollen wir doch alle eine sichere Straße“. Was er aber klarstellt: „Das ist aber sehr, sehr selten der Fall.“ Den Frust der Autofahrer könne er auch nachvollziehen. „Diese Baustelle hier ist vergleichsweise ruhig. Anwohner bedauern sogar, dass wir schneller fertig werden. Das ist süß“, berichtet der Vater eines kleinen Sohnes.

Doch Autofahrer brauchen weiterhin starken Nerven: Wegen einer Sanierung auf der A 20 ist in Fahrtrichtung Lübeck die Anschlussstelle Bad Doberan sowie der Parkplatz Quellental bis voraussichtlich zum 12. August gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Rostock-West.

