﻿Sperrung zwischen Bad Doberan und A 20: Auf diese Umleitungen müssen sich Autofahrer einstellen

Bad Doberan. Montag Morgen, 3. Juli: Tag eins der Vollsperrung der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Bad Doberan und den südlich gelegenen Orten Ziesendorf, Schwaan, Bützow, Güstrow. Die Navigationsgeräte kannten die neue Vollsperrung zu diesem Zeitpunkt noch nicht – zumindest nicht jene, die an Google Maps angeschlossen sind.

Auf einer Länge von genau 4131 Metern ist seit Montag die L 13 zwischen dem Kreisverkehr am Abzweig Clausdorf und der A-20-Anschlussstelle Bad Doberan gesperrt. Die Strecke wird saniert. Auf dem großen blauen Verkehrsschild, nachdem sich Autofahrer zwischen den Richtungen Lübeck, Bad Doberan und Rostock entscheiden können, ist nur noch ein Ort nicht durchgestrichen. Für die nächsten Wochen geht es von hier aus nur noch in Richtung Rostock.

Wie kommen Autofahrer von Süden nach Bad Doberan?

Wer aus Ziesendorf kommend nach Bad Doberan oder Kühlungsborn will, muss nun einen viel längeren Weg in Kauf nehmen. Denn kurz nach Nienhusen geht es nicht mehr weiter. Von dort wären es bis nach Doberan eigentlich nur noch 15 Kilometer – zu schaffen wären die in knapp 15 Minuten.

Nun ergeben sich mehrere Umleitungsmöglichkeiten: Von Ziesendorf kommend sollten Autofahrer am besten bis zur Sperrung fahren, dort auf die A 20 in Richtung Rostock, aber schon an der nächsten Abfahrt – Rostock-West – runterfahren. Dann auf die B 103 – den Rostocker Autobahnzubringer – und gleich die nächste Abfahrt nach Stäbelow nehmen. Dort über die L 10 in Richtung Satow fahren, ab dem Kreisverkehr geht es dann in gewohnter Strecke wieder weiter über die L 13 nach Bad Doberan. Hier sollten Autofahrer einen Zeitverlust von knapp 15 Minuten einplanen, die Strecke ist etwa zehn Kilometer länger.

Rund um die A-20-Anschlussstelle Bad Doberan laufen noch bis Ferienende Bauarbeiten. © Quelle: Benjamin Barz

Möglich ist auch, ab der Abfahrt Rostock-West auf der B 103 bis zur Abfahrt am Schutower Kreuz zu bleiben und dann nach links auf die nun voll sanierte B 105 zu fahren. Bis Bad Doberan haben Autofahrer dort seit vergangener Woche wieder freie Fahrt. Das Prozedere funktioniert auch von Bad Doberan aus in Richtung Süden.

Wie komme ich von Bad Doberan auf die A 20 in Richtung Lübeck?

Wer von Doberan aus in Fahrtrichtung Lübeck auf die A 20 fahren will, muss einen Umweg fahren. Die Anschlussstelle ist in dieser Richtung gesperrt. Autofahrer müssen entweder in Rostock-West auf die Autobahn oder an der Anschlussstelle Kröpelin. Letztere ist über den Umweg durch Satow am besten zu erreichen.

Auf dem großen Verkehrsschild kurz vor der A-20-Anschlussstelle Bad Doberan ist nur noch ein Ort nicht durchgestrichen: Es geht hier nur noch nach Rostock. © Quelle: Michaela Krohn

Wie komme ich von Ziesendorf auf die A 20 in Richtung Lübeck?

Die Umleitung aus Ziesendorf auf die A 20 verläuft über die L 132 nach Niendorf zur A-20-Anschlussstelle Rostock-Südstadt. Das macht einen Umweg von etwa 15 Minuten und circa elf Kilometern.

Wie fahren die Busse während der Sperrung?

Vom 3. bis 7. Juli wird der Abschnitt ab der Autobahnbrücke A 20 bis zur Kreuzung Fahrenholz saniert. Die betroffenen Buslinien 106, 125 und 137 werden in diesem Zeitraum nach gültigem Fahrplan – ohne Änderungen – fahren, informiert das Busunternehmen Rebus.

Mit dem Ferienbeginn am 17. Juli bis zum Ferienende am 25. August werden alle weiteren Abschnitte zwischen Fahrenholz und Clausdorfer Kreisel und zu guter Letzt der Abschnitt Autobahnbrücke A 20 in Richtung Ziesendorf erneuert. In diesem Zeitraum werden die Linien 106 und 125 nach einem geänderten Fahrplan fahren. Umleitungsbedingt kann die Linie 125 nur in einem kleineren Umfang angeboten werden, teilt Rebus mit.

OZ