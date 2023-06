﻿Strände und Badeseen zwischen Rerik, Doberan und Satow: Hier lohnt sich ein Besuch

Bad Doberan/Satow. Die Tage werden nicht nur länger, sondern langsam auch wärmer. Die Wassertemperatur der Seen steigen. Die Ostsee ist etwas frischer. Und doch zieht es schon jetzt Strand- und Badegäste in Wassernähe. Wo sich ein Ausflug lohnt und wo schon jetzt Vorsicht wegen Blaualgen geboten ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kalt oder warm sind Ostsee und Seen zurzeit?

An der Ostseeküste zwischen Rerik und Nienhagen könnten die Bedingungen für einen Sprung ins Nass zurzeit nicht besser sein. Na gut, ein paar Grad mehr wären schön. Zurzeit hat die Ostsee bei Kühlungsborn laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eine Wassertemperatur von etwa 14 bis 15 Grad Celsius. In Rerik sind es schon 16 Grad. Die meisten Badeseen liegen etwa ein bis zwei Grad drüber.

Welche Seen im Landkreis Rostock haben gute Badestellen?

Das wohl beliebteste Ausflugsziel für Wasserratten im Binnenland ist der Satower See. Er ist weit und breit zudem auch der einzige echte Badesee und hat eine sehr gepflegte Badestelle. Es gibt einen kleinen Holzsteg, der in den See führt, Toilettenhäuschen und Grillplatz sind auch vorhanden. Rund um den See befindet sich ein Spiel- und Erlebnispfad mit Rastplätzen, zudem einige neue Sitzgelegenheiten. Der nächste größere Badesee ist der Neuklostersee. Der liegt allerdings noch viel weiter westlich und südlich der A 20. Beiden Seen wurde vom Gesundheitsministerium eine ausgezeichnete Badewasserqualität bescheinigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Buntes Treiben rund um die Badestelle am Satower See © Quelle: Dietrich Grunzig

Welche Geheimtipps gibt es sonst?

Neben den bekannten und bewährten Badestellen gibt es noch ein paar Alternativen. Da sich die Anzahl der Badeseen zwischen Rerik und Bad Doberan in Grenzen halten, springen einige sogar in kleine Teiche. Im Carinerland nördlich von Alt Karin liegt ein kleiner Teich – einfach bekannt als Angel- oder Badesee. „Ein sehr sauberer Teich, etwas viele Insekten, und ein kleiner Unterstand zum Grillen und Entspannen“, beschreibt ein Google-Nutzer die etwas versteckte Badestelle.

Die Strandversorgung in Kühlungsborn ist top. Fischbrötchen gehen immer. © Quelle: Frank Söllner

Rund um die Kreisstadt Güstrow gibt es zudem gleich drei größere Seen mit tollen Badestellen. Der Inselsee wartet mit Strandversorgung, Bootsverleih, Liegewiese und Spielplatz auf, bietet aber auch kleinere Badestellen rund um den See. Zu empfehlen sind auch der kleinere Sumpfsee und der Parumer See mit jeweils kleinen, aber feinen Badestellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landkreis Rostock: Wo gibt es schon jetzt Blaualgen?

Nicht überall allerdings können Badegäste bedenkenlos in die Seen springen. Schon jetzt melden die Gesundheitsämter aus einigen Seen Blaualgengefahr. Die krank machenden Cyanobakterien haben Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde unter anderem im Groß Tessiner See nachgewiesen. Er liegt zwischen den Orten Klein Sien und Groß Tessin.

„Im Groß Tessiner See wurde eine erhöhte Anzahl von Cyanobakterien nachgewiesen. Da die Cyanobakterien in der Lage sind, Toxine zu bilden, können allergische Reaktionen auftreten, bei Berührung Haut- und Schleimhautreizungen und beim Verschlucken größerer Mengen Wasser eventuell auch Übelkeit und Erbrechen“, heißt es nach einer Einschätzung von Experten aus dem Gesundheitsamt. Der Groß Tessiner See ist nicht der einzige im Land, der schon jetzt durch Blaualgen besetzt ist. Nachgewiesen wurden sie auch im Plauer See und einem Bach bei Bad Stuer.

Lesen Sie auch

Auch der Hofsee in Gubkow in der Gemeinde Sanitz ist betroffen. Die Behörde warnt auch Hundebesitzer davor, an mit Blaualgen besetzten Seen spazieren zu gehen. Denn auch für Haustiere bestehe eine potenzielle Gefahr beim Schwimmen im See. Und: Auch in der Ostsee können Blaualgen auftreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bild aus dem Sommer 2020: Algenteppiche schwimmen im Hafen von Stralsund an der Ostseeküste. © Quelle: Stefan Sauer

An den vielen Badestellen entlang der Ostsee können zudem Vibrionen im Sommer für Badende gefährlich werden. Im vorigen Sommer war es infolge anhaltend hoher Temperaturen an der Ostseeküste und insbesondere in Boddengewässern zu einer starken Vermehrung von Vibrionen gekommen. Diese Bakterien können bei Personen mit Grundrisiken und einer offenen Wunde schwere Infektionen verursachen. Im vorigen Jahr waren laut Heiko Will, dem Leiter des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, im Nordosten zehn solcher Infektionsfälle registriert, 2021 insgesamt sechs.

OZ