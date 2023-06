Rettungsdienst in MV

Die Leitstelle des Landkreises Rostock in der August-Bebel-Straße in Bad Doberan

Laut Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) kommen zwei Standorte für eine neue Rettungsleitstelle in Bad Doberan in Betracht. Landrat Sebastian Constien (SPD) will aber lieber einen Standort in der Region Rostock suchen lassen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket