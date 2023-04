Mutmaßlicher Urlaubsbetrüger

In Kühlungsborn wurde vor kurzem ein Mann festgenommen, der mehrfach in Hotels eincheckte und am Ende seine Rechnung nicht bezahlte. 12 000 Euro Schaden sollen so zusammengekommen sein. Der Fall sorgte für Verunsicherung im Gastgewerbe. Hotels im Ostseebad versuchen, sich vor solchen schwarzen Schafen zu schützen.