Kühlungsborn. Polina spricht nicht viel. Sie traut sich noch nicht so richtig, Deutsch zu sprechen. Vor allem Erwachsenen gegenüber wirkt das elfjährige Mädchen eher zurückhaltend und schüchtern. Aber sie zeigt mit ihrer Mimik und Gestik, dass sie schon vieles versteht. Dabei kam sie erst vor einem halben Jahr nach Deutschland, zusammen mit ihrer Mutter und den Großeltern flüchtete Polina Skliar vor dem Krieg, der in ihrer ukrainischen Heimat grausamer Alltag geworden ist.

Inzwischen lebt die Familie in Rostock, wo Polina das Christophorus-Gymnasium besucht. Diese Schule mit Ausrichtung auf Leistungssport wurde von der Familie mit Bedacht gewählt, denn das Mädchen aus Odessa ist leidenschaftliche Tennisspielerin und träumt von einer Karriere als Profi-Spielerin.

Zum Training kommt Polina extra von Rostock nach Kühlungsborn

„Wenn es eine schaffen kann, dann Polina!“, ist Peter Fink von ihrem großen Talent überzeugt. Der 38-jährige Tennislehrer trainiert die Ukrainerin. Zweimal in der Woche kommt Polina zum leistungsorientierten Training extra von Rostock auf die Tennisanlage nach Kühlungsborn. Mutter Elena fährt sie mit dem eigenen Pkw. Weitere Trainingseinheiten absolviert Polina dann noch in Warnemünde bei Matti Freitag, der ebenfalls mal ein Schüler von Fink gewesen ist.

Dass sie ihrer Leidenschaft Tennis in der Wahlheimat so intensiv nachgehen kann, tut der Elfjährigen gut. „Es gefällt mir hier in Deutschland immer besser. Inzwischen fühle ich mich sehr wohl“, sagte sie kürzlich zu ihrem Trainer, mit dem sie sich aber meistens noch auf Englisch unterhält.

Polina Skliar (11), Tennistalent aus Odessa (UKR), trainiert bei Peter Fink (38) in Kühlungsborn. © Quelle: Rolf Barkhorn

Zielstrebig und sportlich fair

Eines von Polinas Vorbildern ist Ella Seidel, Teilnehmerin der diesjährigen US-Open. Die 17-jährige Hamburgerin hatte in den vergangenen Jahren, jeweils im Sommer, bei Peter Fink in Kühlungsborn trainiert. Dort lernten sich die beiden Mädchen dieses Jahr dann auch persönlich kennen. „Beide haben sich auf Anhieb gleich sehr gut verstanden“, erinnert sich Fink.

Über Polina sagt er: „Sie ist schon sehr talentiert für ihr Alter. Ihre Technik ist sehr gut, und sie ist vor allem sehr zielstrebig und ehrgeizig – eine richtige Wettkämpferin. Polina will immer gewinnen. Aber trotzdem verhält sie sich gegenüber ihren Gegnerinnen jederzeit fair.“ Er berichtet, dass das Mädchen schon einige Turniere auf nationaler Ebene gewonnen hat, wo sie aber nicht etwa in ihrer Altersklasse U12, sondern in der U14 oder U16 spielte und damit auch Werbung für den TC Kühlungsborn machte, für den sie dann startete. „In Deutschland gehört sie derzeit zu den Top 3 ihres Alters“, schätzt Peter Fink ein.

Auch mit der internationalen Konkurrenz misst sich die junge Sportlerin aus Odessa. Bei den Junioren-EM hat sie immerhin die Nummer 1 aus Österreich besiegt. Im Finale musste sie sich dann einer ukrainischen Konkurrentin geschlagen geben.

Sponsor dringend gesucht

„Die Teilnahme an nationalen und internationalen Turnieren, die Reisen dorthin und Aufenthalte in Hotels – all das verursacht natürlich auch Kosten. Deshalb sind wir bestrebt, so schnell wie möglich einen Sponsor zu finden, der Polina finanziell unterstützen kann. Eine große Hilfe ist es für sie immerhin schon, dass ihr der Sportausrüster Yonex hochwertige Schläger kostenlos zur Verfügung stellt“, erklärt Fink. Der Kühlungsborner gehört auch materiell zu den Förderern des Mädchens, denn den regulären Tarif für die zahlreichen persönlichen Trainingsstunden bei ihm könnte die Familie sich nicht leisten. Der Tennislehrer erzählt, dass er deshalb nur einen Bruchteil des Honorars nimmt.

„Wir sind sehr froh, dass Peter Fink das macht und Polina so gut trainiert“, freut sich Elena Skliar, die Mutter des Mädchens. Die ehemalige ukrainische Badminton-Profispielerin erzählt, dass Polinas Vater in der Ukraine bleiben musste. Männer im wehrfähigen Alter dürfen das Land nicht verlassen, falls das Militär sie braucht. Ihr Mann sei zum Glück noch nicht eingezogen worden, berichtet Elena.

Bruder Nikita ebnete den Weg

Als die Familie im März nach Deutschland floh, hatte sie hier gleich sehr nützliche Hilfe. „Polinas Bruder Nikita war als Fußballer schon 2016 hier, als Junior kickte er bei Hansa Rostock, später beim Rostocker FC und in Malchow. Aktuell ist Nikki beim Oberligaverein MSV Neuruppin unter Vertrag. Mit seinen Erfahrungen und guten Kontakten in Rostock konnte er im Frühjahr vieles für die Familie regeln“, weiß Peter Fink. Auch der Kontakt zu ihm kam über Bekannte des Bruders zustande.

Nikita Skliar, hier noch im Trikot des Rostocker FC, ist der Bruder von Tennistalent Polina. © Quelle: Sebastian Heger

Solange noch Tennis im Freien möglich ist, will Fink das intensive Training mit seinem besonderen Schützling auf der Vereinsanlage im Kühlungsborner Lindenpark durchführen. In der kalten Jahreszeit geht es dann in die Halle. Da die Möglichkeiten im Ostseebad für Tennisspieler begrenzt sind, wird zusätzlich in einer Halle in Wismar trainiert.