﻿Tierhaltung und Tierschutz im Landkreis Rostock: Neuer Leiter fürs Veterinäramt

Wer hat Till Lindemann gestohlen?

Rammstein-Sänger Till Lindemann – aufgewachsen in MV und seit diesem Mittwoch 60 Jahre alt – ist großes Thema in Rostock. Um den Weltstar zu ehren, hat ein Künstler im Stadtteil Evershagen eine Lindemann-Statue aufgestellt. Doch bereits am Ehrentag war die Figur schon wieder verschwunden.