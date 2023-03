﻿Mutmaßlicher Todesfahrer von Bad Doberan wieder frei: Wie die Anklage lautet und welche Strafe droht

Mit diesem Mercedes E55 AMG ist ein damals 19-jähriger Aserbaidschaner im August 2022 in Bad Doberan in eine Menschenmenge gefahren. Eine Frau starb an den Folgen des Unfalls.

Bad Doberan. Obwohl am 25. März der mutmaßliche Täter des Rennbahnunfalls in Bad Doberan festgenommen wurde, bleiben viele Fragen. Der damals 19-Jährige soll am 21. August 2022 in eine Menschenmenge gefahren sein und dadurch eine junge Frau getötet haben.

Doch was droht dem Tatverdächtigen nun für eine Strafe? Wann kann der Prozess beginnen? Und wie läuft das ab, wenn der Beklagte eigentlich keine Aufenthaltsgenehmigung mehr hat? Die OZ liefert die wichtigsten Antworten zu diesem Fall.

Ist der mutmaßliche Todesfahrer nach der Festnahme noch in Haft?

Nein. „Der Haftbefehl wurde ausgesetzt“, erklärt Gabriele Krüger, Richterin und Sprecherin am Amtsgericht Rostock, das für diesen Fall zuständig ist. In der Strafprozessordnung wird dieses Vorgehen so beschrieben: „Der Richter kann den Vollzug eines Haftbefehls, der nach § 112a erlassen worden ist, aussetzen, wenn die Erwartung hinreichend begründet ist, dass der Beschuldigte bestimmte Anweisungen befolgen und dass dadurch der Zweck der Haft erreicht wird.“

Das Amtsgericht in Rostock ist zuständig für den Fall des Rennbahnunfalls in Bad Doberan, bei dem eine Frau im August 2022 getötet wurde. © Quelle: Frank Söllner

Tödlicher Unfall an Doberaner Rennbahn: Wie lautet die Anklage?

Die Anklage, die am Amtsgericht eingegangen ist, lautet auf illegales Fahrzeugrennen tateinheitlich mit fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen.

Wann kann der Doberaner Rennbahn-Prozess beginnen?

Das ist noch unklar. Zwar dürfte die Anklageschrift, die den mutmaßlichen Täter wochenlang nicht erreicht hatte, inzwischen bei ihm eingegangen sein. Wann die Verhandlung stattfinden wird, ist aber noch nicht geklärt.

Geht der Prozess erst los, müssen sich Betroffene und Angehörige auf mehrere Monate lange Verhandlungen einstellen. Laut Statistischem Landesamt dauern Prozesse in Strafsachen an Amtsgerichten in Mecklenburg-Vorpommern im Durchschnitt 3,9 Monate.

Welche Strafe droht bei fahrlässiger Tötung?

Eine fahrlässige Tötung liegt laut Strafgesetzbuch üblicherweise vor, wenn eine Person durch die Missachtung einer Sorgfaltspflicht ums Leben kommt. Der Gesetzgeber ahndet ein solches Fehlverhalten als Straftat. Was droht für eine fahrlässige Tötung? Gemäß Strafgesetzbuch kann eine fahrlässige Tötung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.

Der Verdächtige ist nicht mehr geduldet. Kann trotzdem ein Prozess stattfinden?

„Auch wenn jemand keine Aufenthaltserlaubnis hat, er aber schon lange hier lebt, kann natürlich eine Hauptverhandlung hier stattfinden“, erklärt Gerichtssprecherin Gabriele Krüger.

Laut Bundespolizei, die den mutmaßlichen Täter am Wochenende in der Nähe von Stralsund festgenommen hatte, verfüge der heute 20-jährige Aserbaidschaner über keine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland mehr. Er habe bis Ende vergangenen Jahres eine zeitlich befristete Duldung gehabt. „Seitdem hielt er sich in Deutschland unerlaubt auf und war für die Behörden nicht mehr erreichbar“, erklärte die Bundespolizei am 27. März.

Darf ich in MV arbeiten und zur Schule gehen, wenn meine Duldung abgelaufen ist?

Asyl- und Duldungsverfahren sind komplex. Nach Informationen des Flüchtlingsrates MV sind Geduldete generell ausreisepflichtig, aber ihre Abschiebung ist ausgesetzt. Es gibt verschiedene Formen der Duldung. Es gibt Anspruchsduldungen, mit denen man in der Regel eine Arbeitserlaubnis erhält. Es gibt auch Duldungen, bei denen man keine Arbeitserlaubnis erhält.

Im Fall des heute 20-jährigen mutmaßlichen Unfallfahrers von Bad Doberan ist nach Angaben der Bundespolizei die Duldung bereits abgelaufen. Der Anwalt des Aserbaidschaners teilte der OZ jedoch mit, dass er täglich die Schule besuche und einer Nebentätigkeit nachgehe. Das Recht auf Bildung hat prinzipiell zwar jeder. Mit einer Arbeitserlaubnis sieht es ohne Duldung aber schwieriger aus.