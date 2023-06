﻿Prozessbeginn nach tödlichem Rennbahn-Unfall in Bad Doberan: Diese Strafen drohen dem Fahrer

Bad Doberan/Rostock. Am Samstag wird das Gelände der alten Galopprennbahn in Bad Doberan wieder zur Partyzone. DJs legen auf, viele Menschen wollen feiern und es sich einfach gut gehen lassen – so wie auch im August 2022. Damals aber endete eine Open-Air-Party folgenschwer, als ein weißer Mercedes AMG in eine Personengruppe fuhr. Eine junge Mutter verlor dadurch ihr Leben, andere Menschen wurden teils schwer verletzt. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Unfallfahrer – ein damals gerade 19-jähriger Mann – muss sich dafür nun vor Gericht verantworten. Am kommenden Mittwoch beginnt der Prozess. Es ist eine der wichtigsten Verhandlungen der jüngeren Doberaner Geschichte. Zuständig ist das Amtsgericht Rostock. Weil jedoch ein großes Interesse an dem Fall erwartet wird, soll er im Gebäude des Landgerichtes Rostock stattfinden. Denn dort gibt es größere Verhandlungssäle.

Nach einem Unfall an der Rennbahn in Bad Doberan starb im August 2022 eine Frau. Nun soll der Prozess gegen den damals 19-jährigen Fahrer beginnen. © Quelle: Stefan Tretropp

Gericht kann Haftstrafen bis zu fünf Jahren verhängen

Die Anklage, die am Amtsgericht eingegangen ist, lautet auf illegales Fahrzeugrennen tateinheitlich mit fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen. Gemäß Strafgesetzbuch kann eine fahrlässige Tötung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein ähnlicher Prozess ging kürzlich in Hannover zu Ende: Nach dem Unfalltod von zwei kleinen Kindern infolge eines illegalen Autorennens in Barsinghausen ist die Hauptangeklagte vom Landgericht Hannover zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ihr Kontrahent bei dem verbotenen Rennen im Februar 2022 erhielt eine vierjährige Freiheitsstrafe.

Angeklagter nicht auffindbar – Bundespolizei nimmt ihn fest

Für Aufsehen und Unmut sorgte zudem eine Episode im März 2023, als der mutmaßliche Unfallfahrer der Doberaner Rennbahn von der Bundespolizei bei einer Verkehrskontrolle in Gewahrsam genommen wurde. Zuvor sei er laut Staatsanwaltschaft wochenlang untergetaucht gewesen. Die Anklageschrift habe nicht zugestellt werden können.

Lesen Sie auch

Laut Bundespolizei, die den mutmaßlichen Täter damals in der Nähe von Stralsund festgenommen hatte, hatte der inzwischen 20-jährige Aserbaidschaner keine Aufenthaltsgenehmigung mehr für Deutschland. Er habe bis Ende vergangenen Jahres eine zeitlich befristete Duldung gehabt. „Seitdem hielt er sich in Deutschland unerlaubt auf und war für die Behörden nicht mehr erreichbar“, erklärte die Bundespolizei am 27. März. Der Angeklagte war danach aber schnell wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun – zehn Monate später – entscheidet das Gericht, ob der junge Mann wegen illegalen Fahrzeugrennens und fahrlässiger Tötung verurteilt wird.

OZ