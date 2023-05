﻿Tödlicher Rennbahn-Unfall in Bad Doberan: Gerichtstermine stehen fest

Bad Doberan/Rostock. Der Prozess um den sogenannten Rennbahn-Unfall von Bad Doberan beginnt im Juni. Das bestätigte nun das zuständige Rostocker Amtsgericht der OZ. Prozessauftakt ist am 21. Juni.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Verhandlung findet allerdings nicht im Amtsgericht selbst, sondern im Landgericht Rostock statt, weil dort mehr Platz sei. Zum Prozess sei laut Richterin Gabriele Kröger eine Vielzahl von Zeugen, Nebenklägern und anderen Prozessbeteiligten geladen. Für den 28. Juni sei ein zweiter Verhandlungstag angesetzt.

Anklage lautet auf illegales Fahrzeugrennen

Das Interesse an dem Prozess dürfte groß sein. Ein damals 19-jähriger Aserbaidschaner soll am 21. August 2022 nach einer Open-Air-Party auf dem Rennbahngelände mit einem weißen Mercedes-AMG in eine Menschenmenge gefahren sein und dadurch eine junge Frau getötet und mehrere andere Menschen teils schwer verletzt haben. Die Anteilnahme in der Region nach dem Unfall war riesig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Unfall an der Bad Doberaner Rennbahn ist eines der Opfer verstorben. Die Anteilnahme war damals enorm. © Quelle: Manuela Thamm

Die Anklage lautet auf illegales Fahrzeugrennen tateinheitlich mit fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen. Gemäß Strafgesetzbuch kann eine fahrlässige Tötung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.

Angeklagter war laut Polizei und Staatsanwaltschaft untergetaucht

Für Aufsehen sorgte der Angeklagte zudem, weil er im März 2023 von der Bundespolizei bei einer Verkehrskontrolle in Gewahrsam genommen wurde. Zuvor sei er laut Staatsanwaltschaft wochenlang untergetaucht gewesen. Die Anklageschrift habe nicht zugestellt werden können. Laut Bundespolizei, die den mutmaßlichen Täter damals in der Nähe von Stralsund festgenommen hatte, verfügte der inzwischen 20-jährige Aserbaidschaner über keine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland mehr. Er habe bis Ende vergangenen Jahres eine zeitlich befristete Duldung gehabt. „Seitdem hielt er sich in Deutschland unerlaubt auf und war für die Behörden nicht mehr erreichbar“, erklärte die Bundespolizei am 27. März.

Lesen Sie auch

Der Verteidiger des mutmaßlichen Unfallfahrers widersprach hingegen der Schilderung der Behörden. Sein Mandant sei zu jeder Zeit erreichbar gewesen, alle Ladungen hätten ihn erreicht und er besuche täglich die Schule, erklärte der Doberaner Rechtsanwalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Haftbefehl wurde allerdings kurz danach wieder ausgesetzt, der Angeklagte wieder auf freien Fuß gesetzt. Nun muss sich der 20-Jährige in knapp einem Monat für seine mutmaßliche Tat vor Gericht verantworten.

OZ